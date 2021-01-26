Prosperity Capital купила 5,3% девелопера Etalon

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Хедж-фонд Prosperity Capital Management приобрел крупный пакет в девелопере Etalon, крупнейшим акционером которого является АФК "Система".

Как сообщил Etalon, инвесткомпания купила 15 741 295 GDR на акции компании, что эквивалентно 5,34% уставного капитала. По текущим рыночным котировкам такой пакет стоит около $28 млн.

В раскрытии не сказано, у кого Prosperity приобрела акции. Сопоставимый пакет до недавнего времени оставался у основателя Etalon Вячеслава Заренкова, который в последние годы последовательно снижал долю в компании.

Комментарием пресс-службы группы о том, кто выступил продавцом пакета, "Интерфакс" пока не располагает.

До сделки структура собственников выглядела так: АФК "Система" Владимира Евтушенкова владела 25,6%, основателю девелопера Вячеславу Заренкову принадлежало 5,7% акций, фонду Baring Vostok - 3,8%. Еще 1,6% владел менеджмент Etalon Group, free float - 62%.

Etalon Group в 2020 году увеличил продажи на 3% по сравнению с показателем 2019 года - до 79,922 млрд рублей. Общий объем реализованной недвижимости при этом сократился на 15% - до 538,194 тыс. кв. м.