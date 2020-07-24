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ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Банк России продолжил политику смягчения денежно-кредитной политики, снизив на опорном заседании ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых.

Таким образом, после двух подряд снижений нетипично широким шагом (в апреле на 50 б.п., а в июне - сразу на 100), ЦБ вернулся к более привычному варианту изменения ДКП. Для рынка решение регулятора не стало сюрпризом, хоть оно и не было предопределено: большинство аналитиков допускало вариант снижения как на 25 б.п., так и на 50 б.п.

На прошлом заседании, сделав резкий шаг "вниз", ЦБ сохранил "голубиный" сигнал. "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - говорилось в заявлении.

Снизив ставку еще на 25 б.п. и оставив себе тем самым пространство для маневра, ЦБ сохранил сигнал неизменным.

"При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - говорится в заявлении.

Центробанк Банк России

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