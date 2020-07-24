"ДОМ.РФ" спрогнозировал снижение ипотечной ставки до 7,5% в этом году

Это стало возможным благодаря последовательному снижению ставки Банком России, считают в компании

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Последовательное снижение ключевой ставки Банком России обеспечит возможность снижения средней ипотечной ставки в стране до 7,5% до конца текущего года, считают в компании "ДОМ.РФ".

"По нашей оценке, потенциал снижения ключевой ставки в текущих условиях практически исчерпан. Ставка уже находится на исторических минимумах, что обеспечивает рекордно низкие ставки по ипотеке. Средняя ставка предложения по кредитам на рыночных условиях на новостройки по состоянию на 24 июля составляет 8,16%, на готовое жилье - 8,41%. Еще год назад ставки по ипотеке составляли не менее 10-10,5%", - отметил руководитель аналитического центра "ДОМ.РФ" Михаил Гольдберг.

В сегменте нового жилья около 70% выдачи кредитов приходится на государственную программу субсидирования ставок в новостройках, ставки по которым составляют 6-6,5%. Срок действия указанной программы - до ноября 2020 года.

По оценкам "ДОМ.РФ", вторая половина 2020 года является оптимальным временем для решения своего жилищного вопроса с использованием ипотеки - это связано как с ограниченным сроком действия программы субсидирования, так и с возможностью изменения вектора денежно-кредитной политики в будущем.

По оценке "ДОМ.РФ", средняя ставка по ипотеке в 2020 году составит 7,5-7,8%. Это позволит населению реализовать отложенный спрос на ипотечные кредиты. В результате в текущем году будет выдано около 1,2 млн кредитов на общую сумму до 3 трлн рублей, что соответствует уровню 2019 года.

Как сообщалось, совет директоров Банка России 24 июля снизил ключевую ставку на 0,25 б.п., до 4,25%.