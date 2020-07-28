Решетников сменил Орешкина на посту главы совета ЦСР

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Главой совета Центра стратегических разработок избран глава Минэкономразвития Максим Решетников, говорится в сообщении ЦСР по итогам заседания совета.

До этого совет ЦСР с ноября 2018 года возглавлял помощник президента РФ Максим Орешкин (до января 2020 года возглавлявший Минэкономразвития), сменивший тогда на этом посту председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.

Минэкономразвития РФ в октябре 2018 года вошло в состав учредителей ЦСР. До этого в число учредителей ЦСР входил ряд научных институтов, включая Высшую школу экономики. По сути, в 2018 году произошло возвращение к схеме работы "старого" ЦСР, который создавался Германом Грефом и членами его команды для разработки первой экономической программы Владимира Путина в 1999-2000 годах. Греф, который в 2000 году стал главой Минэкономразвития, оставался в то время и председателем совета ЦСР.

"Приоритетом деятельности ЦСР является экспертное содействие правительству и другим органам власти России, общественным институтам, бизнес-сообществу страны в достижении национальных целей развития РФ до 2030 года и реализации национальных проектов", - говорится в сообщении ЦСР.

"В рамках задач, обозначенных президентом России, ЦСР продолжит работать над социально значимыми исследованиями, осуществлять мониторинг и прогнозирование экономических индикаторов, вести стратегические проекты в области регионального и отраслевого развития. Помимо этого, фонд продолжит вести разработку новых концепций регулирования и необходимой правовой базы", - отмечают в ЦСР.