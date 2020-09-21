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Бывший заместитель Решетникова Расстригин стал первым вице-президентом ЦСР

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Бывший замминистра экономического развития Михаил Расстригин назначен первым вице-президентом Центра стратегических разработок, руководителем центра экономического анализа и прогнозирования (новая структура внутри ЦСР). Об этом сообщили в пресс-службе ЦСР.

Он был замглавы Минэкономразвития с 2017 года по июнь 2020 года. В министерстве он курировал темы, связанные с тарифами и монополиями, развитием секторов экономики, развитием конкуренции, повышением энергоэффективности и экологией.

С 21 сентября президентом ЦСР стал Владислав Онищенко (до этого работал первым заместителем руководителя аналитического центра при правительстве России). Его предшественник Александр Синицын возглавлял ЦСР с декабря 2018 года. Он останется в компании в качестве советника председателя совета ЦСР (в июле 2020 года им стал глава Минэкономразвития Максим Решетников, сменивший на этом посту помощника президента Максима Орешкина).

Минэкономразвития в октябре 2018 года вошло в состав учредителей ЦСР. До этого в число учредителей ЦСР входили научные институты, в том числе Высшая школа экономики.

По сути, в 2018 году произошло возвращение к схеме работы "старого" ЦСР, который создавался Германом Грефом и членами его команды для разработки первой экономической программы Владимира Путина в 1999-2000 годах. Греф, который в 2000 году стал главой Минэкономразвития, оставался в то время и председателем совета ЦСР.

ЦСР Минэкономразвития Герман Греф Михаил Расстригин Владислав Онищенко Александр Сини

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