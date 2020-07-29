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Петербургская биржа допустила к торгам еще 84 иностранные акции

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская биржа в среду допустила к торгам еще 84 акции иностранных компаний. Таким образом, количество ценных бумаг на торгах биржи увеличилось до 1407, говорится в сообщении биржи.

Суммарная рыночная капитализация этих компаний составляет почти $404 млрд. Около четверти добавленных акций (22 эмитента) приходится на сектор здравоохранения. Из них 12 являются компаниями средней и малой капитализации, ведущими деятельность в области биотехнологий. Рыночная стоимость этих компаний варьируется от $3,8 млрд (ChemoCentryx) до $742 млн (Krystal Biotech). Кроме того, представлены компании из секторов промышленности (13 эмитентов), финансов (12 эмитентов) и других. Новые акции представляют 45 отраслей экономики.

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В частности, к торгам допущены акции Coca-Cola Consolidated; ценные бумаги одного из ведущих франшизодателей в сфере ресторанов быстрого обслуживания Dunkin' Brands Group; акции мирового производителя персональных компьютеров, серверов, телевизоров, смартфонов, а также компьютерного программного обеспечения Dell Technologies; бумаги компании, предлагающей решения в области солнечной энергетики для жилых и коммерческих объектов на рынках в Северной и Южной Америке, Европе, Австралии, Новой Зеландии и Индии Enphase Energy; акции сети розничных магазинов, работающих по клубной схеме, в Центральной Америке, странах Карибского бассейна и Колумбии PriceSmart и так далее.

Расширение списка ценных бумаг состоялось в том числе на основе предложений участников торгов и частных инвесторов, отмечается в сообщении.

Санкт-Петербургская биржа - это площадка по организации торгов иностранными ценными бумагами в России. Старт торгов состоялся в ноябре 2014 года. Сделки заключаются в рамках российского правового поля, расчеты происходят в долларах.

Оборот основных торгов ценными бумагами иностранных эмитентов на этой бирже в июне 2020 года вырос на 62% по сравнению с маем - с $9,03 млрд до $14,64 млрд. Среднедневной объем торгов увеличился на 47%, до $665,64 млн. Общее количество сделок в июне составило 20,95 млн.

Санкт-Петербургская биржа

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