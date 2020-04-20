Санкт-Петербургская биржа в 2019 году вышла на чистую прибыль после четырех лет убытков

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - "Санкт-Петербургская биржа" по итогам 2019 года получила чистую прибыль по МСФО в размере 9,1 млн рублей против убытка в 60 млн рублей годом ранее, следует из отчета биржи.

Компания впервые с 2014 года получила чистую прибыль по итогам года (в 2014 году она составляла 58,6 млн рублей).

"Рост основных операционных показателей и выход на чистую прибыль напрямую связаны с увеличением числа инвесторов, объема торгов и клиентской активности, которые выросли в разы в 2019 году. При этом биржа, как регулируемая организация, имеет высокие постоянные издержки, связанные с содержанием и развитием торгово-клиринговой инфраструктуры, соблюдением регуляторных требований, поэтому только существенный объем торгов позволяет пройти точку безубыточности, что произошло в четвертом квартале 2019 года", - прокомментировал "Интерфаксу" результаты года президент ассоциации "НП РТС" (является акционером "Санкт-Петербургской биржи") Роман Горюнов.

Операционные доходы за 2019 год увеличились до 145,9 млн рублей с 251 тыс. рублей. Процентные доходы выросли вдвое, до 7,3 млн рублей. Доходы по услугам и комиссиям увеличились почти вчетверо, до 368,8 млн рублей, в основном за счет роста доходов от услуг клирингового центра до 215,6 млн с 40,2 млн рублей, а также доходов от организации торгов на фондовом рынке до 99,5 млн рублей с 20,3 млн рублей.

Операционные расходы выросли почти в два раза, до 253,4 млн рублей. Двукратный рост показали расходы на брокерские услуги (до 114 млн рублей) и депозитарные услуги (до 64,5 млн рублей).

Активы биржи выросли вдвое, до 3,3 млрд рублей.

"Санкт-Петербургская биржа" является площадкой по организации торгов иностранными ценными бумагами в России. Старт торгов состоялся в ноябре 2014 года. Сделки заключаются в рамках российского правового поля, расчеты происходят в долларах.

Как сообщалось, биржа в ходе допэмиссии в конце 2019 года разместила 745,154 тыс. акций (это 4,6% от всего выпуска). Капитал биржи увеличился на 1,3 млрд рублей. Акционерами биржи стали Совкомбанк (3,3%) и брокер "Фридом финанс" (12,8%). Доля НП РТС сократилась с 60,7% до 54,1%.