Купить нельзя тестировать - как закон о категоризации инвесторов изменит фондовый рынок. Обзор

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Закон о категоризации инвесторов с момента его внесения на рассмотрение в Госдуму в 2018 году не раз претерпевал кардинальные изменения: инвесторов предлагалась делить на две, три и даже четыре группы, а требования к ним постоянно разнились. В принятом законе удалось найти консенсус между интересами рынка и защитой инвесторов, отмечает профсообщество. У рынка есть время, чтобы подготовиться к нововведениям - закон вступает в силу с 1 апреля 2022 года. Однако борьба не окончилась: впереди работа над вопросами для тестирования и нормативными актами ЦБ РФ по критериям допуска неквалифицированных инвесторов - которых с каждым днем на российском рынке все больше - к активам.

Квал или пропал

Согласно закону, который был принят Госдумой 21 июля и одобрен Советом Федерации 24 июля, как и прежде, в России будет существовать две категории инвесторов: квалифицированные и неквалифицированные. Первые смогут совершать все операции на финансовом рынке, а вот для вторых документ вносит ряд ограничений.

Критерии для квалифицированного инвестора определит своим нормативным актом ЦБ РФ, как и активы, доступные для инвестирования каждой категории. Сейчас, чтобы получить статус квалифицированного инвестора, человеку нужно иметь высшее экономическое образование, либо профильный опыт работы в финансовой сфере, или двух-трехлетний опыт работы в организации, совершавшей сделки с ценными бумагами и производными инструментами. Условием присвоения такого статуса также является владение финансовыми активами не менее чем на 6 млн рублей либо совершение сделок на эту сумму за год, причем не реже 10 раз в квартал. Статус квалифицированного инвестора можно получить и только в отношении отдельных ценных бумаг. При этом физические лица сохранят свой статус квалифицированного инвестора и после вступления в силу закона, если до его вступления являлись таковыми.

Неквалифицированный инвестор может покупать акции российских эмитентов, входящие в котировальные списки бирж - это около 70 ценных бумаг 62 эмитентов, иностранные акции, входящие в базу расчета индексов, одобренных Банком России (соответствующий нормативный акт пока не принят, но согласно его проекту - это 40 индексов, среди них американские Dow Jones, S&P 500, NASDAQ-100, британский FTSE 100, гонконгский Hang Seng, китайский Shanghai Shenzhen CSI 300, японский Nikkei 225 и т.д.). Но при этом инвестору - физическому лицу должна быть предоставлена информация о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении таких ценных бумаг.

К тому же неквалифицированные инвесторы смогут покупать облигации эмитентов определенного кредитного рейтинга (их также определяет ЦБ РФ), облигации федерального займа, инвестиционные паи открытых, биржевых и интервальных паевых инвестиционных фондов. Так, иностранные облигации можно будет свободно купить, если это суверенные бонды стран - членов Евросоюза или ЕАЭС либо корпоративные бумаги компаний, учрежденных в этих странах (а также в Великобритании и Северной Ирландии), а исполнение обязательств по ним обеспечивает юридическое лицо, созданное в соответствии с российским законодательством и с кредитным рейтингом не ниже установленного ЦБ РФ.

Все эти сделки должны проходить без "плеча" - то есть без кредита со стороны брокера на покупку активов.

Если неквалифицированный инвестор захочет приобрести более сложные инструменты, он должен пройти тестирование. Его могут проводить брокеры, руководствуясь базовыми стандартами защиты прав инвесторов. Если инвестор не пройдет тест, он сможет воспользоваться "последним словом" и купить эти инструменты только на сумму до 100 тыс. рублей. Если при этом стоимость одного лота или ценной бумаги превышает 100 тыс. рублей, то сумма сделки не должна превышать стоимости одного лота или одной ценной бумаги. Форекс-дилеры также смогут заключать сделки с неквалифицированными инвесторами, прошедшими тест, при наличии на счете необходимого обеспечения.

Неквалифицированный инвестор может не проходить тест, если обязательства по сделке можно исполнить за счет неттинга (взаимозачета по однородным встречным обязательствам по сделкам, которые клиент уже заключил, или договорам с таким же сроком исполнения). Кроме того, если до дня вступления нового закона в силу инвестор уже совершал сделки со сложными инструментами, тестирование по ним можно не проводить.

Если брокер допустит клиента к инструменту без теста или нарушит порядок тестирования, он будет обязан выкупить у него бумаги за свой счет и возместить все связанные со сделкой расходы, включая биржевую, брокерскую и депозитарную комиссии.

Инвестируй в российское

Также закон ужесточает допуск иностранных ценных бумаг к торговле на российских биржах без договора с иностранными эмитентами. После вступления в силу закона эти бумаги смогут торговаться на российских биржах, если они входят в фондовые индексы, одобренные Банком России, или если по каждой бумаге назначен маркетмейкер (участник, который создает котировки и движения цены за счет объемов своих сделок). Если ценные бумаги выходят из одобренных индексов или теряют маркетмейкера, то они могут обращаться на бирже еще полгода, но потом должны быть делистингованы.

При этом, если бумага уже обращалась на бирже РФ до вступления в силу закона, то она может торговаться там и дальше, а не делистинговаться. Кроме того, документ дает бирже право допускать к торговле иностранные ценные бумаги без соблюдения требований закона, если они уже допущены к торгам в России другой биржей. Благодаря этому пункту "Московская биржа" сможет без ограничений добавить иностранные ценные бумаги, уже торгующиеся на "Санкт-Петербургской бирже".

Закон предоставляет возможность судебной защиты требований по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами (ПФИ), заключенным с физическими лицами или за их счет на внебиржевом рынке. Право на заключение таких договоров за счет физических лиц получат брокеры и управляющие, а право заключать договоры непосредственно с физлицами - только брокеры. С лицами, признанными квалифицированными инвесторами, можно будет заключать любые виды ПФИ, а с неквалифицированными инвесторами только расчетные ПФИ, предполагающие уплату за счет физического лица только твердой денежной суммы (не зависящей от изменения цен на базовый актив) при условии, что информация об изменении значения базового актива раскрывается организатором торговли, иностранной биржей, репозитарием, информационным агентством или иным юридическим лицом, соответствующим критериям, которые будут установлены базовым стандартом.

Квалификация кроется в деталях

Предыдущие версии законопроекта носили еще более жесткий характер: предполагалось, что предельная сумма "рискованных" инвестиций для особо защищаемых инвесторов составит 50 тыс. руб. в год, а количество индексов, иностранные акции из которых могут торговаться на российских биржах, будет намного меньше. Все это создавало лучшие конкурентные условия для иностранных посредников в том числе для операций в России из-за рубежа. Участники рынка отмечали, что это может привести к тому, что и российская индустрия будет вынуждена создавать для своих клиентов возможности для проведения операций за рубежом.

"Мы по-прежнему считаем, что закон в целом не имеет аналогов в мировой практике, поскольку он делит инструменты на доступные и недоступные для инвестора. Это нововведение, безусловно, замедлит развитие рынка и в долгосрочной перспективе увеличит риски инвесторов, а также подорвет благосостояние части населения. В качестве примера можно привести пенсионную отрасль, в которой такой же патерналистский подход привел к невозможности брать риск, а значит обеспечить повышенную доходность. Это привело к тому, что бизнес-модель НПФ стала непривлекательной для собственников и в итоге убытки получили все: собственники (если они не перепродали эти фонды), вкладчики и государство, которое вынуждено было компенсировать убытки", - говорит директор по брокерскому бизнесу "БКС Брокер" Олег Чихладзе.

По его словам, риски для ухода инвесторов в другие юрисдикции остаются, так как для открытия счета сегодня нужен лишь паспорт и выход в интернет, после чего потенциальный клиент уходит из-под зоны ответственности регулятора в серую зону, при этом он может пользоваться полным спектром инвестиционных предложений со стороны иностранных провайдеров.

Старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов считает, что итоговый вариант закона учел практически все замечания рынка. Но предложения по улучшению законопроекта будут: профсообщество хочет предложить смягчить условия доступа неквалифицированным инвесторам к иностранным акциям и ETF, разрешив его без прохождения тестирования в дополнение к условиям о вхождении акций иностранного эмитента в фондовые индексы или определении доходности ETF такими индексами, если по акциям иностранного эмитента или ETF имеется маркетмейкер.

"Также хотим предложить изменить форму ограничения при получении отрицательного результата тестирования неквалифицированного инвестора. Нам кажется конструктивным решение ограничивать не сумму поручения (100 тыс. рублей), а срок исполнения поручений (6 месяцев)", - говорит Потапов.

В свою очередь президент ассоциации "НП РТС" (является акционером "Санкт-Петербургской биржи") Роман Горюнов считает, что в настоящий момент работа должна сконцентрироваться не на изменении законопроекта, а на выработке стандартов СРО и подзаконных актов Банка России, которые в соответствии с данным законопроектом должны быть приняты. "Ключевая цель законопроекта - выстроить долгосрочную систему защиты неквалифицированных инвесторов, а насколько она эффективно достигается, можно будет оценить после того, как закон вступит в силу и начнется его правоприменение", - говорит он.

Участникам рынка и регулятору еще предстоит определить правила проведения тестирования, которые будут закреплены в базовых стандартах защиты прав инвесторов. К тому же по закону ЦБ определяет критерии для признания инвестора квалифицированным, он же определяет критерии инструментов, которые могут приобретать инвесторы.

Как сообщил первый зампред Банка России Сергей Швецов, регулятор не планирует сильно менять условия для признания инвестора квалифицированным. "Может быть, чуть-чуть возрастет минимальная сумма инвестиций для квалификации вас как квалифицированного инвестора без верификации ваших знаний и опыта. Но все это будет несущественно", - заверил он в ходе конференции во вторник. Также ЦБ предлагает расширить количество сертификатов, которые будут приниматься в качестве доказательства приобретенных компетенций. В частности, речь идет о сертификатах CFA, международно признанных сертификатах по рискам и так далее.

"Если нам удастся вместе с Банком России найти сбалансированный подход к тестированию - это задача базовых стандартов, которые мы сейчас вместе с НФА разрабатываем, то это будет полезно для защиты интересов инвесторов. Если этого не удастся, если требования к тестированию будут чрезмерными, то это, скорее навредит инвесторам, чем поможет им. И тогда риск того, что они могут заинтересоваться услугами иностранных брокеров, очень высок", - говорит президент НАУФОР Алексей Тимофеев.

По словам главы НФА Василия Заблоцкого, ассоциации в апреле 2020 года направили письмо в Банк России с предложением подходов к проверке неквалифицированных инвесторов на знание финансовых инструментов. Также регулятору были представлены образцы тестовых вопросов для проведения тестирования инвесторов.

По мнению СРО, тест должен состоять из двух блоков вопросов: "Самооценка клиента" и "Знание клиента об инструменте". В блоке "Самооценка клиента" должны содержаться вопросы, оценивающие опыт и наличие знаний клиента об определенных видах финансовых инструментов и сделок, в блоке "Знание клиента об инструменте" - об особенностях определенных видов финансовых инструментов и сделок, а также рисков, непосредственно связанных с ними. Предполагается, что ответы из первого блока вопросов будут влиять на прохождение инвестором второго блока.

Согласно предложениям, тесты должны содержать ограниченное число вопросов (не более 7), одинаковых для всех финансовых организаций и для всех инвесторов, и закрепляться в базовом стандарте, также должна быть предусмотрена возможность проведения тестирования сразу по нескольким видам финансовых инструментов и сделок. У клиента должна быть возможность повторно пройти тест, в том числе после соответствующих разъяснений брокера. Банк России поддержал эти предложения.

Работа брокеров изменится

После того, как будут разработаны стандарты, можно будет оценить конкретные расходы брокеров на проведение тестирования, говорит заместитель генерального директора "Открытие Брокер" по взаимодействию с органами власти и общественными организациями Андрей Салащенко. "Безусловно, издержки на разворачивание системы тестирования и ее поддержку будут. Также придется значительно изменить логику исполнения поручений клиентов, так как прописанные ограничения необходимо будет заложить во все автоматизированные системы", - говорит он.

По словам президента "Финама" Владислава Кочеткова, пока сложно оценить объем издержек брокеров на проведение тестирования и затраты для поддержки услуг маркетмейкеров для иностранных ценных бумаг, но в масштабах рынка речь идет о сотнях миллионов рублей. "Выбор индексов, содержание тестирования и другие моменты будут определяющими в части того, какой вред закон нанесет рынку", - говорит он.

Горюнов согласен, что нововведения также приведут к появлению дополнительных издержек у участников рынка, поскольку возникнет необходимость доработки фронт- и мидл-офисных систем по обработке клиентских заявок, в частности, связанных с ограничением в 100 тыс. рублей на одну заявку в случае реализации "последнего слова" клиентом. Однако издержки окупятся за счет того, что период инвестиционной жизни инвестора увеличится в результате применения требований закона.

Для профессиональных участников закон повлечет усложнение техническо-программной инфраструктуры, считает Чихладзе. "По своей сути в проекте закона предлагается не две категории инвесторов, а больше: квалифицированный; неквалифицированный, не проходивший тестирование; неквалифицированный, прошедший тестирование с положительным результатом; неквалифицированный, прошедший тестирование с отрицательным результатом. То есть все те же четыре категории, которые были в проекте изначально, но в закамуфлированном виде", - говорит он.

По мнению Салащенко, в принятой редакции закон должен повлиять положительно на отношение тех лиц, которые еще никогда не сталкивались с финансовым рынком. "Закон фактически подчеркивает желание регулятора не ограничить, а научить. Он стимулирует инвестора сначала получить теоретические знания об инструменте, понять его и только после этого начать использовать тот или иной продукт. При этом вряд ли можно законом защитить инвестора от ошибок, ошибки совершают и новички, и профессионалы. Но он минимизирует вероятность совершения ошибки по той причине, что инвестор изначально будет не понимать риски, характерные для продукта, в который он решил инвестировать", - поясняет он.

В группе "Тинькофф" считают, что основная миссия закона будет достигнута: первый опыт новичков не будет связан с инструментами с повышенным риском - маржиналкой, фьючерсами или опционами. При этом не создаются искусственные и ненужные барьеры для получения первого инвестиционного опыта.

За первое полугодие 2020 года на российский рынок пришло свыше 1,5 млн частных инвесторов, и их число уже достигло 5,4 млн человек, напоминает директор департамента рынка акций "Московской биржи" Борис Блохин. "Закон не окажет мгновенного влияния на приток частных инвесторов, сейчас на это влияют такие факторы, как снижение ключевой ставки, активное предложение инвестиционных услуг банками и наличие налоговых льгот по индивидуальным инвестиционным счетам. Однако он будет иметь долгосрочный позитивный эффект: снизится количество клиентов, получивших убытки или иной негативный опыт на финансовом рынке из-за приобретения инструментов, рисков которых они не понимали", - считает он.