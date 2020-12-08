ЦБ предложил на 1,5-2 года ограничить продажу сложных финпродуктов инвесторам-неквалам

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Банк России предлагает ввести как минимум на 1,5-2 года прямые ограничения на предложение неквалифицированным инвесторам (так называемым неквалам) сложных финансовых продуктов (структурных продуктов, торговлю с плечом, с иностранной составляющей в базовом активе), до стабильной работы института тестирования и вступления в силу закона о квалификации инвесторов, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе заседания Совета по развитию финансового рынка в Совете Федерации.

"Розничные инвестиции становятся массовым явлением. Число розничных инвесторов растет очень быстро: за два года количество людей, которые открыли счета у брокеров, выросло более, чем в 4 раза, до 8,5 млн человек. Это положительный фактор, и реальный сектор от этого может получать выгоды", - сказала она.

"Но нас беспокоит, понимают ли люди, что фондовый рынок несет свои риски и прозрачно ли действуют финансовые институты, продавая им продукты? Многие люди до этого сталкивались только с банковскими депозитами: это достаточно простой, надежный продукт, который в рамках 1,4 млн рублей застрахован, но, когда кредитные и депозитные ставки снизились, люди решили попробовать свои силы на фондовом рынке. Многие из них неопытные, нельзя, чтобы рынок обманул их ожидания", - продолжила глава ЦБ.

Набиуллина напомнила, что в этом году был принят закон о категоризации инвесторов. "Все понимали, что его надо быстрее принять, рынок очень беспокоился. И приняли компромиссное решение, что он начнет действовать с (апреля - ИФ) 2022 года. Этот закон долго обсуждался, но мы тогда исходили из более плавного роста числа людей, которые выходят на фондовый рынок", - сказала глава ЦБ РФ.

Как отметил, выступая также в Совете Федерации, первый зампред Банка России Сергей Швецов, по прогнозам регулятора, число частных инвесторов на фондовом рынке к концу 2020 года должно было составить 6 млн рублей против 8,5 млн реально пришедших.

"В итоге закон получился действительно мягким, компромиссным, с отложенной датой вступления. Но приток неквалифицированных инвесторов, российских граждан идет сейчас. И сейчас мы видим, как финансовые организации стараются использовать тот срок, который им был дан на адаптацию, чтобы, извините за выражение, "впаривать" людям продукты, которые не подходят для неквалифицированных инвесторов. Когда у людей заканчивается срок депозита, им предлагают в том же банке не продлить депозит, а купить альтернативу, забрасывая неподготовленного человека пустыми словами вроде "защиты капитала", "гарантированной доходности", разными структурными облигациями, структурными инструментами", - сказала Набиуллина.

"И, на наш взгляд, это требует решительных действий, потому что, к сожалению, злоупотребление доверием потребителя стало распространенной практикой. Предлагаются такие структурные продукты, которые имеют сложную природу, отсутствие гарантированной доходности и возврата средств по таким вложениям, которые в отличие от вкладов в банках, не гарантируются государством", - отметила руководитель ЦБ.

"И мы конечно до начала действия этого закона о неквалифицированных инвесторах будем вводить так называемые ключевые информационные документы (КИДы): это понятное, прозрачное описание финансового продукта. Там будет описан и сам продукт, и риски, и продавец будет обязан знакомить с ним инвестора. И важен очень закон о правилах продаж инвестиционных, финансовых продуктов. Мы считаем, действительно, и ФАС может сыграть свою роль. Надо наказывать за мисселинг (преднамеренное искажение информации о товаре при продаже - ИФ). Такой законопроект он уже разработан совестно с Минфином. Может быть, там ряд даже норм нужно усилить", - сказала глава Банка России.

"Но помимо этого закона, считаю, что мы просто обязаны защитить новых неопытных инвесторов от предложения им инструментов, риски которых они не могут оценить и которые они часто приобретают в самих банках, думая, что это разновидность банковского вклада. То есть они даже не знают, что они теперь розничные инвесторы и несут некоторые риски. И, на мой взгляд, эту ситуацию надо исправить немедленно", - подчеркнула Набиуллина.

"Мы предлагаем, мы над этим решением долго думали, учитывая эти компромиссы, к которым мы приходили, что как минимум на 1,5-2 года, пока не заработает институт тестирования, получения квалификации, внести прямые ограничения на продажу неквалифицированным инвесторам сложных финансовых продуктов: структурных продуктов, с плечом, с иностранной составляющей в базовом активе. После того как система тестирования инвесторов заработает, мы убедимся в ее эффективности, это ограничение можно будет постепенно снять, а сейчас мы считаем, что нужно защитить наших инвесторов и, может быть, придвинуть некоторые нормы закона, принятого с апреля 2022 года, где предлагается обязанность тестирования клиента, хотя бы на 1 октября 2021 года, - сказала она.

"Мы в свое время пошли на уступки рынку, установили в законе достаточно комфортные мягкие переходные периоды, много обсуждали, но сейчас очевидно, что ситуация поменялась и нам нужно принять действенные меры по защите прав потребителей", - заключила Набиуллина.

Закон о категоризации инвесторов

Как сообщалось, с 1 апреля 2022 года вступает в силу закон о категоризации инвесторов. Законом предусматриваются две категории - неквалифицированные и квалифицированные инвесторы. Квалифицированный инвестор сможет продолжать работать на финансовом рынке в прежнем режиме.

Неквалифицированный инвестор сможет без тестирования приобрести наиболее простые и наименее рискованные инструменты: например, акции, включенные в котировальные списки, государственные ценные бумаги РФ (ОФЗ), облигации российских эмитентов с определенным уровнем кредитного рейтинга и инвестиционные паи биржевых, открытых и интервальных паевых фондов, а также иностранные ценные бумаги, отвечающие определенным критериям (при условии раскрытия информации).

Для приобретения других инструментов, совершения маржинальных сделок и сделок с производными финансовыми инструментами профучастник должен будет провести тестирование неквалифицированного инвестора на понимание соответствующего инструмента и связанных с ним рисков.

Неквалифицированный инвестор, который не сдаст тест, сможет воспользоваться механизмом "последнего слова" - совершить желаемую сделку на сумму не более 100 тыс. рублей (либо на сумму одного лота, если его цена превышает 100 тыс. рублей). При этом он в любом случае должен быть проинформирован о возможных рисках.

Тест будет содержать в себе не более семи вопросов: первая группа (3-4 вопроса) будет посвящена опыту инвестора по совершению сделок на финансовом рынке, а вторая - проверять его знания относительно работы финансовых инструментов. Тесты готовят саморегулируемые организации финансового рынка - Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальная финансовая ассоциация (НФА).