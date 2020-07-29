Spotify завершил II квартал с чистым убытком и выручкой хуже прогнозов

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Шведский музыкальный стриминговый сервис Spotify Technology SA по итогам второго квартала отчитался о чистом убытке и выручке, которые оказались хуже ожиданий аналитиков, однако число активных пользователей и платных подписчиков выросло больше прогнозов.

Как сообщается в пресс-релизе Spotify, чистый убыток в апреле-июне составил 356 млн евро ($418,4 млн), или 1,91 в расчете на акцию, по сравнению с 76 млн евро, или 0,42 евро на акцию, за аналогичный период 2019 года.

Квартальная выручка компании выросла на 13% - до 1,889 млрд евро. Выручка от подписки в минувшем квартале увеличилась на 17%, до 1,758 млрд евро, оправдав ожидания компании. Рекламные доходы упали на 21% из-за негативных последствий пандемии коронавируса, но оказались выше прогноза Spotify.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали убыток на уровне 0,35 евро на акцию при выручке в 1,92 млрд евро.

Число пользователей сервиса (активность учетной записи не реже раза в месяц, MAU) увеличилось на 29% - до 299 млн человек. Количество платных подписчиков выросло на 27% в годовом выражении, до 138 млн. Эксперты в среднем ожидали меньшего роста показателей - до 298,3 млн и 137,4 млн соответственно.

В Spotify отметили, что рост числа пользователей сервиса в Северной Америке и Индии превысил собственный прогноз компании.

Компания ожидает, что в третьем квартале число пользователей вырастет до 312-317 млн, к концу года - до 328-348 млн. По прогнозу компании, количество платных подписчиков составит 140-144 млн по итогам третьего квартала и 146-153 млн - к концу года.

Spotify также прогнозирует выручку на уровне 1,85-2,05 млрд евро в текущем квартале и 2,05-2,25 млрд евро - в следующем.

Spotify, запущенный в 2008 году, доступен более чем в 90 странах. В России сервис официально заработал с 15 июля.

Котировки акций Spotify, которые торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), упали на предварительных торгах в среду на 4,5%. С начала года капитализация компании повысилась на 78,6%, до $50,25 млрд.