Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:14Заразились
на 29.07В России 828 990+5 475В мире 16 682 030+200 800

Spotify завершил II квартал с чистым убытком и выручкой хуже прогнозов

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Шведский музыкальный стриминговый сервис Spotify Technology SA по итогам второго квартала отчитался о чистом убытке и выручке, которые оказались хуже ожиданий аналитиков, однако число активных пользователей и платных подписчиков выросло больше прогнозов.

Как сообщается в пресс-релизе Spotify, чистый убыток в апреле-июне составил 356 млн евро ($418,4 млн), или 1,91 в расчете на акцию, по сравнению с 76 млн евро, или 0,42 евро на акцию, за аналогичный период 2019 года.

Квартальная выручка компании выросла на 13% - до 1,889 млрд евро. Выручка от подписки в минувшем квартале увеличилась на 17%, до 1,758 млрд евро, оправдав ожидания компании. Рекламные доходы упали на 21% из-за негативных последствий пандемии коронавируса, но оказались выше прогноза Spotify.

В РоссииSpotify объявил о запуске в России с 15 июляSpotify объявил о запуске в России с 15 июляЧитать подробнее

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали убыток на уровне 0,35 евро на акцию при выручке в 1,92 млрд евро.

Число пользователей сервиса (активность учетной записи не реже раза в месяц, MAU) увеличилось на 29% - до 299 млн человек. Количество платных подписчиков выросло на 27% в годовом выражении, до 138 млн. Эксперты в среднем ожидали меньшего роста показателей - до 298,3 млн и 137,4 млн соответственно.

В Spotify отметили, что рост числа пользователей сервиса в Северной Америке и Индии превысил собственный прогноз компании.

Компания ожидает, что в третьем квартале число пользователей вырастет до 312-317 млн, к концу года - до 328-348 млн. По прогнозу компании, количество платных подписчиков составит 140-144 млн по итогам третьего квартала и 146-153 млн - к концу года.

Spotify также прогнозирует выручку на уровне 1,85-2,05 млрд евро в текущем квартале и 2,05-2,25 млрд евро - в следующем.

Spotify, запущенный в 2008 году, доступен более чем в 90 странах. В России сервис официально заработал с 15 июля.

Котировки акций Spotify, которые торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), упали на предварительных торгах в среду на 4,5%. С начала года капитализация компании повысилась на 78,6%, до $50,25 млрд.

Spotify

Новости по теме

Новости

Купить нельзя тестировать - как закон о категоризации инвесторов изменит фондовый рынок. Обзор

Купить нельзя тестировать - как закон о категоризации инвесторов изменит фондовый рынок. Обзор
Пандемия коронавируса

Американская Moderna оценила курс прививок от COVID-19 в $50-60

Американская Moderna оценила курс прививок от COVID-19 в $50-60

Сбербанк дополнительно инвестирует в Rambler Group 2 млрд руб.

Экономический кризис

IATA ухудшила прогноз падения пассажирских перевозок в 2020 году до 55%

IATA ухудшила прогноз падения пассажирских перевозок в 2020 году до 55%

Юрист "Газпрома" Кузнец купил акции компании на 100 млн рублей

Экономический кризис

Около трети ТЦ в России до сих пор не открылись

Экономический кризис

Минпромторг начал готовить план на случай второй волны коронавируса

Минпромторг начал готовить план на случай второй волны коронавируса

Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Экономический кризис

Потери туротрасли в январе-мае втрое превысили ущерб кризиса 2009 года

Потери туротрасли в январе-мае втрое превысили ущерб кризиса 2009 года

Портфель экспортных заказов на российское оружие превысил $51 млрд

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');