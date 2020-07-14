Spotify объявил о запуске в России с 15 июля

Фото: DPA/ТАСС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля официально заработает в России.

Одновременно с Россией сервис запускается еще в 12 странах - Украине, Молдавии, Казахстане, Белоруссии, Албании, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Косово, Черногории, Сербии, Словении и Северной Македонии, говорится из сообщения сервиса.

Таким образом, Spotify будет доступен в 92 странах. На данный момент аудитория сервиса составляет порядка 286 млн пользователей, из них 130 млн пользуются платной подпиской.

На данный момент приложение уже доступно для скачивания в AppStore и Play Market. Также заработала российская версия сайта музыкального сервиса.

"Мы открываем доступ к сервису для артистов и фанатов на таких перспективных музыкальных рынках, как Россия, где музыкальный стриминг уже пользуется большой популярностью", - приводятся в сообщении слова вице-президента Spotify по развитию новых рынков Густава Гилленхаммера.

Сервис будет бесплатным для всех. Также пользователям доступно оформление платной подписки без рекламы - ее стоимость составит 169 рублей в месяц.

Spotify впервые пытался выйти в Россию в 2014 году, однако этому помешало отсутствие договоренностей с МТС.

Информация об интересе сервиса к российскому рынку снова появилась в 2018 году после того, как сооснователь и CEO компании Дэниэл Эк на Дне инвестора сообщил, что сервис работает над запуском в России, Индии и Африке. Теперь сервис работает во всех этих регионах.