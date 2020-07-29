"АвтоВАЗ" выкупил долю GM в убыточном СП за 0,4 млрд рублей

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" в декабре выкупил 50% в убыточном совместном предприятии с американской General Motors (бывшее ЗАО "Джи Эм-АвтоВАЗ", ныне - АО "Лада Запад Тольятти") примерно за 0,4 млрд рублей ($6,5 млн), говорится в отчетности компании за 2019 год.

Сумма сделки оказалась в разы меньше, чем Европейский банк реконструкции и развития выручил за значительно меньшую долю в 2012 году.

Из отчета о движении денежных средств компании следует, что точная сумма сделки в рублях составила 410,97 млн рублей. В пояснениях к отчетности ЗАО "Джи Эм-АвтоВАЗ" указано, что номинальная стоимость 50%-ной доли в СП (55 425 акций) составляла 1,621 млрд рублей.

В 2012 году, когда ЕБРР, инвестировавший в предприятие на старте, продавал свою 16,8%-ю долю в СП основным партнерам, предприятие оценивалось дороже. Официально сумма сделки не раскрывалась, но источники газеты "Ведомости" говорили о цене от $70 млн до $90 млн.

СП GM и "АвтоВАЗ", выпускавшее внедорожники под брендом Chevrolet-Niva, по итогам 2019 года получило 1,495 млрд рублей чистого убытка по РСБУ против 359,4 млн рублей прибыли годом ранее. Выручка компании упала к 2018 году на 24,1%, до 12,928 млрд рублей, продажи в денежном выражении внутри России "просели" на 25%, экспорт снизился на 6,6%.

Долгосрочные обязательства бывшего СП на конец 2019 года составляли 7,264 млн рублей против 10,618 млн рублей годом ранее. Краткосрочные, напротив, выросли на 11,7%, до 2,792 млрд рублей.

В пояснениях к отчетности компания указывает, что по состоянию на конец года получила от АО "АвтоВАЗ" заем в 900 млн рублей до декабря 2020 года, а в декабре 2019 года подписала с АО "АвтоВАЗ" договор о займе с возобновляемым лимитом задолженности в 1,5 млрд рублей на пополнение оборотных средств до 2021 года.

В декабре 2019 "АвтоВАЗ" выкупил половину GM в СП и переименовал его в АО "Лада Запад Тольятти". Летом текущего года Niva начала выпускаться и продаваться под брендом Lada, уже без символики Chevrolet.