"АвтоВАЗ" начал продавать "Ниву" без символики GM

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - "Нива" с обновленной символикой после выкупа доли у GM в совместном предприятии по производству внедорожников (ныне - АО "Лада Запад Тольятти") вышла в продажу, сообщило АО "АвтоВАЗ" во вторник.

В начале месяца производитель объявил о прекращении выпуска автомобилей с символикой Chevrolet.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи "АвтоВАЗа" в I полугодии 2020 года без учета внедорожников бывшего СП были слабее прошлогодних на 23,9% (реализовано 132 596 машин). С учетом 8 027 проданных за шесть месяцев "Нив" общие продажи компании "просели" на 19,3%.

Как сообщалось, в декабре 2019 года "АвтоВАЗ" закрыл сделку по выкупу 50% акций тольяттинского СП у GM. Производственная площадка была переименована из ЗАО "Джи Эм - АвтоВАЗ" в АО "Лада Запад Тольятти" и перешла под единоличный контроль отечественного производителя.

Производство "Нивы" под маркой Lada начиналось в 2000 году. Спустя два года модель стала выпускаться под маркой Chevrolet на мощностях СП с GM. Основные узлы – кузов, шасси, силовой агрегат – производились на мощностях "АвтоВАЗа", на партнерской производственной площадке была организована окраска и финальная сборка. Всего, по данным "АвтоВАЗа", на данный момент изготовлено более 700 тыс. внедорожников "Нива".