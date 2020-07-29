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ОАК взяла на себя управление "Ильюшиным"

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Объединенная авиастроительная корпорация (входит в "Ростех") централизует управление предприятиями дивизиона транспортной авиации во главе с "Ильюшиным", сообщили в пресс-службе ОАК.

"Передача полномочий единоличного исполнительного органа "Ила" в ОАК – плановое решение в рамках идущей корпоративной трансформации и реализации программы финансового оздоровления корпорации", - заявили журналистам в среду в пресс-службе корпорации.

"Ил" является головной компанией транспортного дивизиона ОАК, который, помимо конструкторского бюро Ильюшина, включает авиационные заводы в Воронеже (ВАСО), Ульяновске ("Авиастар-СП"), Жуковском (ЭМЗ им. Мясищева), Таганроге (ТАНТК им. Бериева) и ряд авиаремонтных предприятий.

"Эти мероприятия включают формирование дивизионов по направлениям деятельности, последовательную централизацию управления, исключение дублирующих административных функций, создание общекорпоративных центров компетенций и обслуживания, расширение кооперации производственных площадок для более эффективной реализации самолетостроительных программ", - сказали в пресс-службе.

В ОАК подчеркнули, что при этом конструкторские школы, в том числе входящие в транспортный дивизион КБ Ильюшина, КБ Бериева и КБ Мясищева, продолжат развиваться.

Первый заместитель гендиректора ОАК Сергей Ярковой, возглавивший "Ильюшин" в июне, продолжит руководить дивизионом в должности управляющего директора ПАО "Ил".

"Перед "Ильюшиным" стоят задачи наращивания серийного производства тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, развития программы Ил-112В, модернизации производственных мощностей, увеличения серийного производства готовой продукции и комплектующих по ряду других проектов ОАК в рамках межзаводской кооперации", - добавили в пресс-службе.

ОАК Ростех Ильюшин Ил

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