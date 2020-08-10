Модернизированный вертолет "Аллигатор" Ка-52М совершил первый полет

Модернизированный вертолет Ка-52М "Аллигатор" Фото: Вертолеты России

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Модернизированный вертолет Ка-52М "Аллигатор" впервые поднялся в воздух, сообщили в Минпромторге России.

"В ААК "Прогресс" им. Н.И.Сазыкина холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) состоялся первый полет опытного образца новейшего модернизированного вертолета Ка-52. На данной машине будут применены все лучшие технические решения, ранее проверенные на вертолетах, выпускаемых как в рамках гособоронзаказа, так и на экспорт", - заявили в Минпромторге.

Глава ведомства Денис Мантуров назвал модернизированную версию Ка-52 "более совершенной и надежной боевой техникой", приступить к выпуску которой позволила масштабная реконструкция и техническое перевооружение на Арсеньевском авиазаводе.

"Ракетное вооружение Ка-52М унифицировано с вооружением другого новейшего вертолета - Ми-28НМ, что позволило значительно увеличить дальность поражения целей", - сказал гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский, слова которого приводит пресс-служба.

Он отметил, что в результате опытно-конструкторских работ по модернизации вертолета Ка-52 с учетом опыта его боевого применения удалось создать "новую машину, отличающуюся повышенными характеристиками и расширенными возможности боевого применения".

В Минпромторге сообщили, что на вертолете Ка-52М установлена модернизированная оптико-электронная система с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, новый цифровой привод, который позволит повысить точность прицеливания при стрельбе из пушки. Модернизированный Ка-52 также получил новый радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решеткой и управляемую ракету с повышенной дальностью.