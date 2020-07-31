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Panasonic получила чистый убыток за квартал впервые за 9 лет

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Компания Panasonic Corp., один из ведущих японских производителей бытовой электроники, завершила первый квартал 2021 финансового года с чистым убытком из-за пандемии COVID-19, вызвавшей падение спроса во всех сегментах бизнеса.

Экономический кризис

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в апреле-июне составил 9,83 млрд иен ($93 млн) по сравнению с чистой прибылью в размере 49,78 млрд иен за аналогичный период прошлого года.

Последний раз квартальный убыток у компании был зафиксирован в 2011 году после разрушительного землетрясения и цунами, отмечает Japan Times.

Выручка Panasonic в прошлом квартале упала на 26,4% - до 1,39 трлн иен. Операционная прибыль рухнула на 93,3% и составила 3,76 млрд иен.

Panasonic прогнозирует по итогам всего текущего фингода падение чистой прибыли на 55,7% - до 100 млрд иен, операционной прибыли - на 48,9%, до 150 млрд иен, выручки - на 13,2%, до 6,5 трлн иен.

Компания ожидает постепенного ослабления негативного влияния пандемии во втором финполугодии, однако показатели ряда бизнесов, включая авиационное оборудование, останутся слабыми до конца текущего фингода.

"В июне выручка вернулась к уровню в 91% от прошлогоднего показателя за счет хорошего восстановления спроса в Китае и Японии, но рыночная ситуация в Европе и Северной Америке по-прежнему остается тяжелой", - говорится в сообщении компании.

Panasonic является одним из мировых лидеров в производстве бытовой электроники. Это глобальный концерн, в который входит свыше 500 предприятий и научно-исследовательских центров по всему миру. Акции Panasonic, базирующейся в Японии, котируются на фондовых биржах Токио, Осаки, Нагои и Нью-Йорка. Штат насчитывает порядка 259,4 тыс. человек.

Капитализация компании с начала 2020 года выросла менее чем на 1% и составляет сейчас около 2,44 трлн иен.

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