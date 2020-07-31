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Абрамович и партнеры продадут Свиблову золотой актив HGM за $574 млн

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Роман Абрамович и его партнеры продолжают монетизировать горнодобывающие активы, владельцами которых они стали много лет назад, вслед за медным проектом Баимское на Чукотке, проданным в 2018 году казахстанской KAZ Minerals, они продают долю в золотодобывающем холдинге Highland Gold Mining (HGM).

Этот холдинг был создан почти 20 лет назад, акционеры "Сибнефти" тогда внесли в него свое месторождение Многовершинное.

Компания Fortiana Владислава Свиблова договорилась о приобретении 40,06% акций Highland Gold у Романа Абрамовича, Евгения Швидлера и их партнеров по 3 фунта стерлингов за акцию, сообщила Fortiana. Сумма этой сделки - 437 млн фунтов, или $574 млн.

Теперь Fortiana должна направить оферту миноритариям Highland Gold о приобретении их акций по цене не ниже этой. То есть акционеры имеют право на получение 3 фунтов за акцию.

Highland Gold для сделки оценена почти в 1,1 млрд фунтов ($1,4 млрд).

Финансирование для сделки компания Свиблова привлекает в ВТБ, говорится в сообщении.

Абрамович и партнеры на протяжении определенного времени изучали возможности монетизации своего актива и сочли предложение Свиблова выгодной возможностью для выхода из инвестиции, следует из сообщения.

Роман Абрамович Highland Gold Mining Владислав Свиблов

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