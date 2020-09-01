Highland Gold сократила полугодовую прибыль, но увеличила EBITDA на 11%

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Золотодобывающая группа Highland Gold Mining (HGM) в I полугодии 2020 года увеличила EBITDA на 11%, до $96,4 млн. Для сравнения, аналитики "ВТБ Капитала" ожидали EBITDA компании на уровне $102 млн, аналитики БКС - $98 млн.

Полугодовая чистая прибыль Highland Gold по МСФО в I полугодии сократилась на 20%, до $36,4 млн.

Чистый долг на конец июня составил $280 млн, с начала года, по подсчетам, он вырос на 12%.

Совет директоров решил отложить объявление дивидендов за I полугодие - пока не будет завершена сделка акционеров, сообщила компания. Традиционно Highland Gold объявляет дивиденды за полугодие вместе с результатами по МСФО.

Highland Gold - компания, зарегистрированная в Великобритании и добывающая золото в России. Основные проекты расположены в Хабаровском крае и Забайкалье, на Чукотке, а также в Киргизии. Крупнейшим акционером с долей 24% сейчас является Владислав Свиблов. Еще 16% он выкупит у Романа Абрамовича, Евгения Швидлера и их партнеров после одобрения ФАС.

В конце июля стало известно, что компания Fortiana Владислава Свиблова покупает около 40% Highland Gold у Романа Абрамовича, Евгения Швидлера и их партнеров. Fortiana уже получила почти 24%, а оставшуюся долю выкупит после одобрения ФАС России. После этого Fortiana должна направить оферту миноритариям Highland Gold.