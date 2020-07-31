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Сын губернатора Приморья стал владельцем проблемного амурского агрохолдинга

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Сын губернатора Приморского края Олега Кожемяко Никита стал собственником находящегося в процедуре банкротства агропредприятия в Амурской области - ООО "Амур Агро Холдинг" (работает под торговой маркой "Вегалон").

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", запись о том, что Кожемяко-младший владеет 100% долей компании, была внесена в ЕГРЮЛ 30 июля. Уставный капитал агрохолдинга равен 514,9 млн рублей.

Ранее единственным собственником предприятия был предприниматель Борис Зубков.

В 2019 году "Амур Агро Холдинг" снизил выручку почти в 2,3 раза по сравнению с 2018 годом - до 89,1 млн рублей. Чистая прибыль, напротив, увеличилась на 12% и составила 912 000 рублей. У компании имеется задолженность по уплате налогов. С декабря 2019 года по 20 июля текущего года ФНС неоднократно приостанавливала операции по счетам ООО.

"Амур Агро Холдинг" с мая 2019 года находится в процедуре наблюдения. Основным кредитором компании ранее являлся Россельхозбанк с суммой требований более 500 млн рублей, следует из картотеки арбитражных дел. При этом в начале июля текущего года Арбитражный суд Амурской области по заявлению ООО "Торговый дом Фили" (Москва) произвел процессуальную замену кредиторов - РСХБ на торговый дом. Также торговый дом выкупил долги амурского агрохолдинга у других кредиторов.

"Торговый дом Фили", согласно данным "СПАРК-Интерфакс", на паритетных началах принадлежит Ирине Герасименко и Ольге Кравченко. Ранее 25% долей фирмы владел Никита Кожемяко. Также Кожемяко вместе с Герасименко и Кравченко владеют рядом компаний, в частности, Тымлатским рыбокомбинатом (Камчатка).

В 2016 году "Амур Агро Холдинг" ввел в эксплуатацию в Амурской области первую очередь завода по производству семян сои, который стал на тот момент единственным на территории Дальнего Востока. Мощность завода на тот момент составляла 10 000 тонн семян в год. В дальнейшем предполагалось увеличить мощность предприятия до 50 000 тонн семян в год.

Никита Кожемяко Амурская область Амур Агро Холдинг Борис Зубков Олег Кожемякос Россельхозбанк Торговый дом Фили

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