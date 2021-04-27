Сын вице-премьера Борисова откроет сеть зарядок для каршеринга

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Сын вице-премьера Юрия Борисова Константин Борисов планирует развивать сеть зарядок для каршеринговых электромобилей. По данным ЕГРЮЛ, в апреле Борисов стал соучредителем ООО "Оператор заправочных станций" (ОЗС). Компания была зарегистрирована 15 апреля в Москве.

Борисов владеет 51% в уставном капитале ООО. Еще 10% в капитале "Оператора заправочных станций" у генерального директора компании Никиты Владимирова, оставшиеся 39% принадлежат созданному в феврале 2021 года ООО "Холдинговая компания электрошеринг" (Владимиров также является ее совладельцем).

Среди видов деятельности ОЗС указала техприсоединение к распределительным электросетям, техобслуживание и ремонт автосредств, работу по управлению компьютерным оборудованием, а также деятельность, связанную с использованием вычислительной техники и информационных технологий.

По словам источника "Интерфакса", знакомого с планами основателей ОЗС, компания учреждена для развития зарядной инфраструктуры для каршерингового транспорта на электродвигателях.

В аппарате вице-премьера Борисова "Интерфаксу" подтвердили, что совладельцем данного бизнеса является сын чиновника, не уточнив подробностей.

Использование электромобильного транспорта, в том числе в сервисах каршеринга, активно набирает обороты на фоне борьбы с изменением климата и отказа от традиционных видов топлива. В России развитие этого сегмента сталкивается с дефицитом инфраструктуры, в том числе и в основных мегаполисах.

У Борисова двое сыновей - Константин и Александр, они оба давно занимаются бизнесом. По данным "СПАРК-Интерфакса", Константин Борисов в разные годы входил в совет директоров производителя микроэлектроники АО "НИИМА "Прогресс" (часть "Росэлектроники"), являлся совладельцем ООО "Воронежские инновационные радиотехнические устройства" ("Виртус"). Кроме того, c августа 2016 года по февраль 2017 года Константин Борисов занимал пост гендиректора ООО "Звезда морские технологии" - совместного предприятия НК "Роснефть" и компании Damen.

Вице-премьер Борисов в правительстве курирует промышленность и оборонно-промышленный комплекс. С января по ноябрь 2020 года он также отвечал за ТЭК.