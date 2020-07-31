Цены на нефть ускорили рост после падения до 3-недельных минимумов

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок ускорили рост на торгах в пятницу, продолжая восстановление после падения до трехнедельных минимумов в предыдущую сессию.

Поддержку котировкам оказывают надежды на новые стимулирующие меры в США после выхода данных о рекордном снижении ВВП.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:20 по Москве в пятницу составила $43,28 за баррель, что на $0,34 (0,79%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,33 (0,83%) - до $40,25 за баррель.

По итогам этой недели цена Brent может продемонстрировать рост четвертую неделю подряд, тогда как WTI готовится завершить третью неделю подряд в плюсе на фоне восстановления котировок после резкого падения в апреле.

Участники рынка опасаются снижения спроса на топливо на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в странах мира.

"Несмотря на устойчивый характер ценообразования в последние недели, отсутствие роста мирового спроса и увеличение добычи ОПЕК+ ставят под сомнение возможность рынка справиться с дополнительным объемом баррелей", - пишут эксперты RBC Capital Markets.

Страны ОПЕК+ с августа могут увеличить добычу примерно на 2 млн баррелей в сутки на фоне планируемого смягчения ограничений, введенных ранее в этом году.

По словам старшего рыночного аналитика Price Futures Group Фила Флинна, которого цитирует MarketWatch, опасения по поводу спроса усилились после публикации последних статистических данных, отражающих масштабы экономического ущерба, причиненного пандемией COVID-19.

Экономика США во втором квартале 2020 года рухнула на 32,9% в пересчете на годовые темпы, говорится в предварительном отчете американского министерства торговли. Это рекордное падение за время публикации подобной информации, которая началась практически сразу после Второй мировой войны.

Между тем аналитики в среднем прогнозировали более значительный спад: респонденты Trading Economics предполагали сокращение на 34,1%, опрошенные The Wall Street Journal ожидали снижения на 34,6%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, завершившейся 25 июля, выросло на 12 тыс. и составило 1,434 млн человек, говорится в отчете министерства труда США. Эксперты ожидали увеличения показателя до 1,45 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.