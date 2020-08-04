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Цена золота поднялась выше $2000 за унцию, обновив рекорд

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Цена золота поднялась выше $2000 за унцию на торгах во вторник, обновив рекорд.

Поддержку рынку оказывают растущие ожидания, что американские законодатели в скором времени согласуют новый пакет мер поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Давление на законодателей растет - с учетом того, что в пятницу, 7 августа, Сенат уходит на каникулы.

Лидер демократического большинства в Сенате Чарльз Шумер заявил во вторник, что американский Конгресс движется в верном направлении, и он надеется, что законодатели смогут достичь соглашения.

"Слова Шумера позволяют предположить, что мы увидим новый пакет стимулов, который предотвратит остановку дополнительных выплат безработным. Это позитивно для фондовых рынков и золота", - отмечает аналитик BMO Capital Markets Тай Вонг.

"Это означает, что Минфин США продолжит заимствовать триллионы долларов, и в какой-то момент нам придется платить по долгу", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Октябрьские фьючерсы на золото по данным на 19:00 по московскому времени торгуются на уровне $2002 за унцию, что на 1,4% выше стоимости по итогам предыдущей сессии. Декабрьские фьючерсы на золото прибавляют в цене 1,4%, их стоимость поднялась до $2013,5 за унцию.

Несмотря на подъем цен на золото до рекордного уровня, эксперты не исключают их дальнейшего роста на фоне ослабления американской валюты, а также рекордно низких процентных ставок в США. Так, согласно прогнозу Goldman Sachs, золото может подорожать до $2300 за унцию "в поисках новой резервной валюты".

США Чарльз Шумер

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