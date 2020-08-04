Сбербанк получил контроль в Rambler Group

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк закрыл сделку по увеличению доли в Rambler Group до 55%, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Банк и структуры Александра Мамута владеют интернет-компанией через холдинговую структуру ООО "Эпоха Диджитал". 3 августа "дочка" Сбербанка - ООО "Цифровые активы" - увеличила долю в холдинге до контрольной. До этого Сбербанку принадлежало 46,5%.

Сбербанк выкупил у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, которая ранее была приобретена группой у финансового инвестора Era Capital. Помимо этого, банк напрямую выкупил у структуры Мамута A&NN 1,5% капитала, объясняли в банке структуру сделки. В рамках сделки Сбербанк инвестировал около 2 млрд рублей.

Часть инвестиций будет направлена на развитие сервиса Okko, для увеличения доли на рынке стриминговых платформ в 2021 г.

Сбербанк получил 46,5% Rambler Group в августе прошлого года за 10,7 млрд рублей, следует из материалов банка. На тот момент среди других акционеров сервиса были A&NN и Era Capital, доли которых составили 46,5% и 7% соответственно. В конце прошлого года Сбербанк и A&NN провели обратный выкуп доли Era Capital.