Rambler Group возглавила старший вице-президент Сбербанка

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Гендиректором Rambler Group стала старший вице-президент Сбербанка, руководитель индустрий медиа, рекламы и развлечений финансовой организации Татьяна Доброхвалова, сообщил Сбер. Она будет совмещать обе должности.

Прежний гендиректор Rambler Group Рафаэль Абрамян решил покинуть компанию.

Доброхвалова пришла в Сбербанк в июле 2020 год, до этого она была заместителем генерального директора "Газпром-медиа холдинга".

Абрамян работал в Rambler Group с 2015 года, гендиректором компании был назначен в 2019 году.

Сбер консолидировал 100% Rambler Group осенью 2020 года, выкупив 45% интернет-компании у Александра Мамута. Финансовая организация вошла в капитал Rambler Group в августе 2019 года.