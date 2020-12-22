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Rambler Group возглавила старший вице-президент Сбербанка

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Гендиректором Rambler Group стала старший вице-президент Сбербанка, руководитель индустрий медиа, рекламы и развлечений финансовой организации Татьяна Доброхвалова, сообщил Сбер. Она будет совмещать обе должности.

Прежний гендиректор Rambler Group Рафаэль Абрамян решил покинуть компанию.

Доброхвалова пришла в Сбербанк в июле 2020 год, до этого она была заместителем генерального директора "Газпром-медиа холдинга".

Абрамян работал в Rambler Group с 2015 года, гендиректором компании был назначен в 2019 году.

Сбер консолидировал 100% Rambler Group осенью 2020 года, выкупив 45% интернет-компании у Александра Мамута. Финансовая организация вошла в капитал Rambler Group в августе 2019 года.

Rambler Group Сбербанк Татьяна Доброхвалова Рафаэль Абрамян

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