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Рубль укрепился к доллару и подешевел к евро на старте торгов

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Доллар слегка снижается, евро, напротив, немного подрастает на Московской бирже в четверг утром, рубль стабилен к бивалютной корзине из-за разнонаправленной динамики в основных парах.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,76-72,97 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 72,83 руб./$1 (-4,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 86,53 руб./EUR1 (+8,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,34 копейки к уровню закрытия среды, до 79,08 рубля.

Доллар при этом оказался на 44,81 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 9,75 копейки ниже официального курса.

Рубль следует за динамикой доллара и евро на Forex

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка дешевеет к доллару и немного повышается к евро на старте торгов вслед за их динамикой на Forex. Инвесторы реагируют на позитивные данные макроэкономической статистики, которые продолжают свидетельствовать о восстановлении экономики еврозоны в целом и отдельных стран, входящих в ее состав.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в июне увеличился на 27,9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики страны. Это максимальный рост показателя за время ведения расчетов с 1970 года.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 10,1%, по данным Trading Economics. В мае заказы промпредприятий ФРГ выросли на 10,4% в помесячном выражении.

Трейдеры следят за продолжающимися переговорами в Вашингтоне о новом пакете стимулирующих мер в связи с пандемией коронавируса. Белый дом и лидеры демократов в Конгрессе сообщили о достижении определенного прогресса в обсуждениях, однако разногласия по поводу ряда вопросов сохраняются.

Заместитель председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Ричард Кларида заявил во вторник, 4 августа, что ожидает восстановления экономики США во втором полугодии 2020 года. При этом, по его мнению, активность может вернуться к уровням, которые были отмечены до начала пандемии COVID-19, до конца 2021 года.

Он также отметил, что Федрезерв готов к изменениям своих программ кредитования для обеспечения эффективного оказания поддержки экономике.

Трейдеры ждут данных министерства труда США о безработице в июле, которые будут опубликованы в пятницу, 7 августа.

Между тем поводом для опасений остается растущее число заражений коронавирусом в ряде стран. С начала пандемии СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 08:00 по московскому времени четверга достигло 18 752 917 человек, увеличившись за сутки на 272 917, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Ситуация с нефтью

Цены на нефть эталонных марок продолжают умеренно повышаться после роста до пятимесячных максимумов днем ранее вслед за публикацией данных Минэнерго США о снижении запасов в стране.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве в четверг повысилась на 0,55% - до $45,42 за баррель. По итогам торгов в среду, 5 августа, эти контракты подорожали на 1,7%.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличились в цене на 0,33%, до $42,33 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов выросла на 1,2%. Оба контракта в среду достигли максимальных отметок с 6 марта.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 31 июля, снизились на 7,373 млн баррелей, свидетельствует опубликованный в среду еженедельный отчет Минэнерго Соединенных Штатов. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали, что данные покажут снижение запасов нефти на 4,1 млн баррелей.

Продолжающийся рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире вызывает опасения, что темпы роста мировой добычи нефти будут превышать спрос, с учетом начавшегося 1 августа второго этапа сделки стран ОПЕК+, предполагающего частичное восстановление добычи нефти - на 2 млн баррелей в сутки.

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