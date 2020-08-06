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"ЕвроХим" консолидировал 100% бразильской Fertilizantes Tocantins

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - "ЕвроХим" выкупил 50%-1 акция бразильского дистрибутора удобрений Fertilizantes Tocantins, консолидировав 100% компании.

Сумма сделки составила $229,7 млн, денежные средства были перечислены продавцу в июле, следует из отчета компании по МСФО.

Контрольный пакет (50%+1 акция) Fertilizantes Tocantins - ведущей компании по блендингу и дистрибуции минеральных удобрений в Бразилии - "ЕвроХим" купил в 2016 году. Тогда компания заплатила $103 млн и получила опционы на выкуп оставшейся доли в 2022 году за $101,5 млн.

По условиям сделки, владелец Fertilizantes Tocantins Хосе Эдуардо Мотта (Jose Eduardo Motta) сохранил существенную долю владения компанией и продолжил осуществлять оперативное управление бизнесом в качестве CEO.

В мае этого года "ЕвроХим" заключил соглашение о покупке оставшихся акций Fertilizantes Tocantins, опционы прекратят свое действие после закрытия сделки, говорится в отчете.

В I полугодии "ЕвроХим" увеличил продажи на рынке Латинской Америки на 20% год к году, до $645 млн, при сокращении поставок в Европу, Россию и страны СНГ. Доля Латинской Америки в общем объеме продаж достигла 21%, в том числе на Бразилию пришлось 18% выручки группы.

ЕвроХим Fertilizantes Tocantins

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