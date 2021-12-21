"ЕвроХим" купит контроль в бразильском дистрибьюторе удобрений Fertilizantes Heringer

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Группа "ЕвроХим" сообщила, что заключила соглашение о покупке 51,48% акций бразильского дистрибьютора удобрений Fertilizantes Heringer S.A. Сделка оценивается в 554,6 млн бразильских реалов (около $94 млн), она вынесена на рассмотрение антимонопольного регулятора Бразилии.

У Fertilizantes Heringer 14 подразделений в Бразилии. Компания - четвертый дистрибутор в стране по мощности (более 4 млн тонн в год).

"Данная сделка после ее одобрения антимонопольными органами позволит "ЕвроХиму" усилить надежность и повысить качество оказания услуг всему бразильскому рынку, от севера до юга страны, одновременно обеспечивая больше точек сбыта для нашей полной продуктовой линейки стандартных и премиальных удобрений", - отметил глава отдела продаж и дистрибуции группы Чарльз Бендана, чьи слова приводятся в сообщении.