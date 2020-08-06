Островная дружба: "Роснефть" пустят в трубу "Сахалина-1". Обзор

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - "Роснефть", которой пришлось из-за аварии остановить старый нефтепровод, доставлявший нефть Сахалина на материк, нашла альтернативный маршрут транспортировки сырья. Компания решила воспользоваться имеющимися мощностями международного проекта "Сахалин-1", где она является участником.

Старость не в радость

Дочернее общество "Роснефти" - ООО "РН-Сахалинморнефтегаз", работающее на севере острова Сахалин в качестве оператора по более чем 30 лицензиям. Это одно из старейших нефтедобывающих предприятий России, основанное в 1928 году. Неудивительно, что на нефтепроводе предприятия Оха - Комсомольск-на-Амуре, построенном в 1974 году для связи острова с материком, через 45 лет эксплуатации возникли проблемы.

13 июля 2020 года из-за отказа оборудования на трубопроводе близ Хабаровска произошел нефтеразлив на площади 0,04 га. Экологи из WWF опасались, что авария создает угрозу загрязнения нефтью и производными ее распада реки Амур. Однако в пресс-службе "РН-Сахалиморнефтегаза" "Интерфаксу" сообщили, что отказ на участке трубопровода был оперативно ликвидирован, трубопровод перекрыт, разлив локализован и ведется постоянный экологический мониторинг.

Ограничение без последствий

"Необходимость выполнения Россией соглашения ОПЕК+ накладывает на компанию требования по сокращению добычи нефти начиная с мая 2020 года. В этой связи компания временно ограничивает добычу нефти на лицензионных участках "РН-Сахалинморнефтегаз", - сообщила "Роснефть" после инцидента на трубопроводе.

При этом компания подчеркнула, что "это решение не предполагает высвобождения работников предприятия". "Роснефть", являясь социально-ответственной компанией, неукоснительно соблюдает нормы трудового законодательства, а также принимает весь необходимый комплекс мер, направленный на сохранение уникального кадрового потенциала "РН-Сахалинморнефтегаз". Сотрудники предприятия будут временно привлечены к выполнению работ, связанных с обслуживанием технологического оборудования, проведением текущего и капитального ремонта объектов обустройства и трубопроводного хозяйства, мониторингом состояния объектов нефтегазодобычи", - заявила НК.

Временное ограничение добычи, сроки которого "Роснефть" не озвучивала, будет использовано компанией для реализации крупного инфраструктурного проекта транспортировки добываемой на Сахалине нефти. "В настоящее время компания активно прорабатывает план изменения маршрута транспортировки нефти в связи с изношенностью трубопровода Оха-Комсомольск-на-Амуре. "Роснефть" рассматривает возможность строительства альтернативного трубопровода для реализации продукции "РН-Сахалинморнефтегаз", - поясняла НК.

Загрузка одного из основных поставщиков нефтепродуктов на рынок Дальнего Востока - Комсомольский НПЗ - также не должна пострадать, компания намерена полностью компенсировать сахалинские поставки объемами из других маршрутов. "Объем переработки нефти на Комсомольском НПЗ не изменится", - сказал "Интерфаксу" представитель "Роснефти".

Полная остановка

Согласно данным отраслевой статистики, с которыми ознакомился "Интерфакс", "Роснефть" уже в конце июля полностью остановила добычу нефти на "РН-Сахалинморнефтегаз".

Еще в начале месяца предприятие добывало 3 тыс. тонн нефти с конденсатом в сутки, в июне среднесуточный показатель составлял 3,1 тыс. тонн. Добыча "Сахалинморнефтегаза" 19 июля уже снизилась до 1,8 тыс. т/с, 20 июля - до 1,4 тыс. т/с, 21 июля был незначительный рост до 1,6 тыс. т/с, 22 и 23 июля - 1,3 тыс. т/с, 24 июля - 0,9 тыс. т/с, 25 июля - 0,7 тыс. т/с, 26 июля - 0,1 тыс. т/с. С 27 июля добыча предприятия, которое в прошлом году добыло 1,2 млн тонн нефти и 400 млн куб. метров газа, составляет 0 тонн.

Параллельная реальность

К счастью для "Роснефти", с острова на материк проходит нефтепровод международного проекта "Сахалин-1", где компании принадлежит 20%. Проект, реализуемый на условиях соглашения о разделе продукции, предусматривает разработку четырех морских месторождений - Чайво, Одопту-море, Лебединское (в границах лицензионного участка Одопту) и Аркутун-Даги на северо-восточном шельфе острова Сахалин в акватории Охотского моря. Партнерами "Роснефти" выступают американская Exxon (оператор, 30%) японская SODECO (30%) и индийская ONGC Videsh Ltd. (20%).

Система транспортировки нефти была введена в эксплуатацию в 2006 году после завершения строительства трубопровода протяженностью 230 км, по которому сырье направляется с Берегового комплекса подготовки Чайво через о. Сахалин и Татарский пролив к терминалу в Де-Кастри в Хабаровском крае. Этот трубопровод практически повторяет маршрут старого нефтепровода "Роснефти". В то же время мощность системы Чайво - Де-Кастри составляет 12 млн тонн нефти в год, в то время как в прошлом году "Сахалин-1" добыл рекордные 13 млн тонн.

Вторая попытка

Согласно материалам "Роснефти", для того, чтобы подключиться к транспортной системе "Сахалина-1", компании необходимо на северо-востоке острова построить промысловый нефтепровод НПС Сабо - УПН Даги протяженностью 117,2 км и диаметром 250 мм, модернизировать эти НПС и НПС Тунгор. Кроме того, необходимо будет возведение приемо-сдаточного пункта "Сахалин-1".

Как отмечается в тендерной документации, опубликованной компанией, "Роснефть" еще в 2017 году приступила к строительству нефтепровода Сабо-Даги, но из-за банкротства подрядной организации ОАО "Сахалинморнефтемонтаж" работы на участке 0-40 км были остановлены в 2019 году, и только на 40-60 км продолжаются и должны быть завершены к концу года. Тендеры на другие части проекта пока не объявлены, но компания планирует приступить к строительно-монтажным работам в ноябре 2020 года и завершить первую очередь в конце 2021 года. Ориентировочная стоимость СМР в рамках первой очереди проекта, согласно анонсу закупок, на данный момент оценивается в 7,5 млрд руб.

В "Роснефти" не стали комментировать материалы закупок, связанные с планируемым строительством.

Пока "Роснефть" готовится к тендерным процедурам в рамках планируемого строительства, Ростехнадзор завершает проверку по факту нефтеразлива на нефтепроводе Оха-Комсомольск-на-Амуре. В период с 14 июля по 10 августа специалистам ведомства предстояло обследовать объекты и территорию трубопровода в районе озера Голое, провести отбор проб и почвы на данной территории, а также проверить соблюдение обязательных требований, установленных правовыми актами.