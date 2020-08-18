Роснефть заявила, что все топливо с Комсомольского НПЗ продает на Дальнем Востоке

По словам Дегтярева, дефицит бензина в Хабаровском крае вызван тем, что Комсомольский НПЗ ограничивает поставки местному населению

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Розничные цены на бензин в Хабаровском крае на АЗС "Роснефти" поддерживаются на уровне московских, а Комсомольский НПЗ (принадлежит "Роснефти") реализует все топливо в дальневосточном регионе, сказано в заявлении на сайте компании.

Как отмечается, поводом для пресс-релиза стала информация в СМИ, "касающаяся деятельности компании по обеспечению поставок моторного топлива потребителям Хабаровского края". Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев высказал намерение обсудить с "Роснефтью" обеспечение региона топливом с Комсомольского НПЗ.

"При этом состояние рынка нефтепродуктов в Хабаровском крае и регионе в целом характеризуется дефицитом нефтеперерабатывающих мощностей, который составляет примерно 50%. Недостающие объемы нефтепродуктов поставляются из других регионов, в том числе значительно удаленных - Омск, Иркутск и даже Башкирия, что оказывает соответствующее воздействие на цену. Весь объем моторных топлив, производимых на Комсомольском НПЗ, реализуется в дальневосточном регионе без поставок на экспорт", - говорится в заявлении.

Также в компании указали, что цены на АЗС в Хабаровском крае взвинчивают посредники.

"Значительные объемы топлива на бирже приобретаются посредническими компаниями, деятельность которых в дальнейшем и определяет состояние рынка. Присутствие в ДФО таких компаний не является экономически обоснованным, поскольку в существующих на сегодня рыночных условиях они являются драйверами роста цен. При этом независимые операторы имеют возможности приобретать нефтепродукты у альтернативных поставщиков либо участвовать в торгах. Все заявки, которые подают независимые сети, удовлетворяются НК "Роснефть" в полном объеме", - сказано в пресс-релизе.

Ранее Дегтярев в видеообращении на своей странице в инстаграме, комментируя ситуацию с дефицитом бензина в Хабаровском крае, заявил, что Комсомольский НПЗ отпускает ограниченное количество нефтепродуктов местному населению.

"От этого цены растут, люди недовольны. Я считаю - это предмет встречи с руководством компании "Роснефть". Но, если вы здесь работаете, мы вас уважаем, вы - крупный налогоплательщик, крупнейшая компания, но будьте любезны удовлетворить местный спрос: чтобы автолюбители, наши крестьяне, чтобы все получали необходимое количество бензина, керосина и дизельного топлива, - сказал Дегтярев.

По его словам, обеспечение топливом в нужных объемах - "это нормальный процесс". "Неужели, для этого нужно вмешиваться власти, чтобы это отрегулировать", - заключил врио губернатора.

Комсомольский НПЗ является одним из основных поставщиков нефтепродуктов на рынок Дальнего Востока. Он расположен в городе Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край), проектная мощность - 8 млн тонн нефти в год. Завод перерабатывает нефть, добываемую "Роснефтью" на острове Сахалин и поставляемую на предприятие по нефтепроводу Оха - Комсомольск-на-Амуре, а также сырье, поступающее по магистральному нефтепроводу "Восточная Сибирь-Тихий океан" (ВСТО).

Как сообщалось, в июле из-за отказа оборудования на трубопроводе Оха - Комсомольск-на-Амуре произошла утечка нефти. В связи с этим, а также из-за остановки добычи нефти "РН-Сахалинморнефтегаз" в связи с исполнением обязательств в рамках соглашения ОПЕК+, компания приняла решение о закрытии изношенного трубопровода и проработки плана изменения маршрута транспортировки сырья на Комсомольском НПЗ. При этом компания подчеркивала, что объем переработки НПЗ не изменится.