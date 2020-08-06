РЖД получили 20,5 млрд рублей из ФНБ на проект "БАМ/Транссиб"

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" завершило размещение привилегированных акций на сумму 20,5 млрд рублей, следует из сообщения компании.

В ходе дополнительной эмиссии было размещено 20,5 млн "префов" номиналом 1 тыс. руб. каждый в пользу единственного акционера перевозчика - РФ. Процедура размещения началась 19 мая и закончилась 6 августа. Правительство утвердило соответствующее решение в апреле.

Средства привлекаются на проект развития Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей. Каждая привилегированная акция будет предоставлять РФ право на ежегодные дивиденды начиная с 2020 г. в размере 2,98% номинальной стоимости.

I этап проекта по развитию линий на востоке страны призван увеличить вывоз грузов - в основном каменного угля и металлических руд - с основных месторождений в регионах прохождения (к 2020 г. - на 66,8 млн тонн по сравнению с уровнем 2012 г., до 124,9 млн тонн, к 2018 г. пропускные способности выросли до 93,2 млн тонн).

Первоначально стоимость программы оценивалась в 562,4 млрд руб., из которых 302 млрд руб. должны были выделить РЖД, 110 млрд руб. - поступить из федерального бюджета в виде взносов в уставный капитал компании и еще 150 млрд руб. (тремя равными траншами) - из Фонда национального благосостояния в обмен на "префы". Однако ее реализация затянулась, в том числе из-за задержек в выделении средств ФНБ, по которым монополия столкнулась с некоторыми бюрократическими тонкостями.

Позднее проект был актуализирован. Окончание реализации было сдвинуто на 2020 г. Теперь объем инвестиций составляет 520,5 млрд руб., причем бюджетное финансирование сокращено до 21,5 млрд руб.: фактически оно замещено средствами самих РЖД (размер затрат вырос до 349 млрд руб.). Объем средств Фонда национального благосостояния остался тем же - 150 млрд руб. (они поступают в капитал компании через выкуп привилегированных акций перевозчика), но график их выделения изменился.

К концу 2019 г. монополия получила только два транша: первый - в размере 50 млрд руб., а вместо второго такого же компании поступили 20 млрд руб. В минувшем году было принято решение о выделении еще 40 млрд руб., однако в правительстве начала обсуждаться идея выделить "Российским железным дорогам" из ФНБ лишь 19,5 млрд руб. (размещение соответствующей допэмиссии завершилось в декабре) с переносом остальных 20,5 млрд руб. на 2020 г.

Вместе с тем, в мае на совещании у президента РФ Владимира Путина для поддержания объемов инвестиционной программы монополии было предложено перенести на 2020 г. выделение и зарезервированной на 2021 г. части средств фонда, предусмотренных под проект (в этом случае общий объем финансирования из этого источника вырастал до 60,5 млрд руб.). Глава государства эти инициативы одобрил.

Сейчас "Российские железные дороги" готовятся ко II этапу модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей - за счет собственных средств. По итогам его реализации пропускная способность линий в 2024 г. должна достичь порядка 180 млн тонн в соответствии с "майским" президентским указом. Общий объем инвестиций РЖД во II этап проекта оценивается в 696,6 млрд руб. Их монополия планирует выделить самостоятельно.