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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:09

РЖД полностью разместили допэмиссию на 10 млрд рублей для развития инфраструктуры

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) полностью разместило дополнительно 10 млн привилегированных акций по 1 тысяче рублей за бумагу, сообщила компания.

Размещение проходило по закрытой подписке в пользу единственного акционера - Российской Федерации в лице правительства. В результате допэмиссии РЖД привлекли 10 млрд рублей.

Согласно распоряжению правительства №776-р от 30 марта, средства должны быть использованы для развития инфраструктуры Центрального транспортного узла (ЦТУ).

Ранее сообщалось, что РЖД совместно с правительством Москвы и Московской области утвердили программу развития железнодорожной инфраструктуры ЦТУ с учетом организации перспективных диаметральных маршрутов на период 2019-2024 годов. Цель проекта - повышение качества транспортной системы Московского региона, улучшение транспортной доступности районов Москвы (в том числе Новой Москвы) и Московской области, сокращение нагрузки на городской общественный транспорт и уличную дорожную сеть, обеспечение комфортного перемещения пассажиров, преобразование ж/д транспорта из пригородного в пригородно-городской и его интеграция в систему городского пассажирского транспорта.

В декабре 2022 года компания провела допэмиссию "префов" на сумму 217 млрд рублей в пользу государства. Глава Минтранса Виталий Савельев говорил, что средства привлекаются для снижения долговой нагрузки. Также в 2022 году уставный капитал РЖД был увеличен на 18,3 млрд рублей за счет средств ФНБ для развития железнодорожной инфраструктуры ЦТУ.

По данным сайта РЖД, по состоянию на 1 мая 2023 года уставный капитал монополии составляет 3 212,18 млрд рублей и разделен на 2 576 882 181 обыкновенную акцию, 150 млн привилегированных акций, 250 млн привилегированных акции типа "А", 18,3 млн привилегированных акции типа "Б" и 217 млн привилегированных акции типа "В", номиналом 1 тысяча рублей за бумагу.

РЖД ЦТУ
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