Цена экспорта "Газпрома" продолжила падение ниже уровня рентабельности

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Средняя цена экспорта газа "Газпрома" в июне 2020 года снизилась до $82 за тысячу кубометров с $94 в мае, следует из данных Федеральной таможенной службы России. Эта цена все ниже и ниже цены уровня безубыточности поставок российского газа в Европу.

По подсчетам "Интерфакса", рентабельный уровень экспорта для "Газпрома" находится не ниже $100 за 1 тыс. кубометров: $13 - себестоимость добычи, $14 - НДПИ, $27 - транспортировка по России, минимум $20 - транспортировка до целевых рынков Европы - итого свыше $70, а затем надо добавить таможенную пошлину в 30%. А по оценке Fitch Ratings, уровень безубыточности - это $105 за тысячу кубов.

В январе 2020 года, по данным Федеральной таможенной службы, средняя цена по экспортному портфелю "Газпрома" была $162, в феврале - $143, в марте - $125, в апреле - $109, в мае - $94 за тысячу кубометров.

Таким образом, уже второй отчетный месяц "Газпром" продает газ за границу в убыток.

Цена газа по контрактам "Газпрома" продолжила крутое пике, хотя спотовые котировки начали восстанавливаться после достигнутых в мае минимальных исторических значений.

Данные

Раскрываемая ФТС выручка от экспорта газа по 27 странам поставок российского газа по оперативной сводке таможни составляет для июня 2020 года $1,1307 млрд. В ней нет данных о поставках газа в Китай, Швейцарию, Данию (публикуются с задержкой), а также в Македонию, Боснию и Герцеговину. Кроме того, подлежат существенному дополнению данные о поставках в Турцию, а также возможно в Германию и Нидерланды.

Однако это единственный ценовой индикатор в статистике экспорта российского газа. Поставки по странам российская таможня публикует без информации о цене.

В мае 2020 года выручка от экспорта газа была равна $1,123 млрд, в июне 2019 года - $2,56 млрд.

Объем поставок на экспорт по этой выборке в июне 2020 составил 13,831 млрд куб. м после 11,924 млрд куб. м в мае 2020 г. и 15,652 млрд куб. м в июне 2019 года.

Значительная часть экспортного портфеля "Газпрома" привязана к различным спотовым индексам. В июне спотовая цена в Европе (мы берем котировки "на день вперед" голландской TTF) немного восстановилась - до в среднем $57 за тысячу кубометров с $52 в среднем за май. Сейчас цена на TTF восстановились до уровня $86 за тысячу кубометров.