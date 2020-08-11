ВТБ снизил первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми до 15%

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - ВТБ снизил требования к первоначальному взносу с 20% до 15% в рамках программы "Ипотека для семей с детьми", сообщили в пресс-службе банка.

"Помимо процентной ставки для семей с детьми важную роль играет размер первого взноса, который является, по сути, "входным билетом" для участия в программе. ВТБ расширяет число ее участников - теперь им достаточно накопить 15% от стоимости квартиры", - комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ.

В банке отметили, что программа предполагает оформление кредита по ставке 5% годовых. Снижение размера первого взноса коснулось также "Дальневосточной ипотеки", ставка по которой была снижена до 1% на прошлой неделе.

Напомним, что ранее ВТБ снизил требование к минимальному первому взносу в рамках "Ипотеки с господдержкой 2020" - с 20% до 15%. На сегодняшний день в рамках ипотеки под 6,5% ВТБ выдано более 23 тыс. кредитов на сумму свыше 68 млрд рублей. По программе "Ипотека с господдержкой для семей с детьми" банк провел более 24 тыс. сделок на 67 млрд рублей. С начала работы по "Дальневосточной ипотеке" недвижимость приобрели 1,5 тысячи клиентов на сумму 5,8 млрд рублей.

В начале августа правительство снизило первоначальный взнос по льготной ипотеке со ставкой 6,5% с 20 до 15%, чтобы привлечь тех заемщиков, кто не успевал накопить необходимую сумму до 1 ноября 2020 года, когда заканчивается действие этой программы. Первоначальный взнос также снижен по госпрограммам для семей с детьми и дальневосточной ипотеке.