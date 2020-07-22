Решение о продлении программы льготной ипотеки будет принято осенью

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Окончательное решение о возможном продлении программы льготной ипотеки со ставкой 6,5% будет принято осенью, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Считаю очень важными направления продолжения снижения ставки. Но это непростая ситуация, очень сильно здесь все зависит от экономики. На сегодняшний день очень много людей хотят такую ипотеку, и осенью мы будем принимать финальное решение по продолжению и условиям, на которых будем предоставлять такую кредитную программу", - сказал Мишустин, выступая в среду в Госдуме с отчетом о работе правительства за минувший год.

Он добавил, что благодаря запуску льготной программы в июне количество заемщиков увеличилось на 31%.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса была запущена в конце апреля. Она действует для кредитов, выданных до 1 ноября 2020 года.