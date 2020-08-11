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Минфин РФ выступил против льгот по импортным пошлинам и их обнуления

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Обнуление, снижение или расширение льгот по ставкам ввозных таможенных пошлин в сложившейся на фоне COVID-19 экономической ситуации целесообразны лишь в исключительных случаях, полагает Минфин РФ.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства, это концептуальный подход Минфина, ведомство в очередной раз напомнило о нем в ходе согласования предложения Казахстана по поводу льгот для комплектующих и запчастей сельхозтехники, не производимых в странах Евразийского экономического союза.

"Сложившаяся экономическая ситуация в условиях распространения коронавирусной инфекции, в числе прочих, характеризуется как снижением цен на ряд товаров российского экспорта, поступления по которым формируют значительную часть доходов федерального бюджета, так и ростом бюджетных расходов на оказание помощи населению РФ и ее экономике в целом", - говорится в письме Минфина, которое цитирует источник "Интерфакса".

"Учитывая возможный значительный дефицит федерального бюджета в 2020 году, данное предложение, приводящее к дополнительным выпадающим доходам федерального бюджета, не поддерживается", - отмечает министерство.

До конца 2020 года, по мнению ведомства, нецелесообразно рассматривать предложения о расширении перечня освобождений от таможенных пошлин, за исключением случаев, когда об этом говорится в поручениях президента страны, премьера или это предусмотрено международными обязательствами РФ. Предложения о пересмотре ставок пошлин в целом, считают в Минфине, должны рассматриваться только на ограниченный период времени - не более года - и по максимально узким группам товаров, критический недостаток которых на внутреннем рынке не позволяет обеспечить развитие стратегически важных отраслей экономики.

При этом товары, в отношении которых все-таки допускается возможность обнуления/снижения ставок или установление/расширение тарифных льгот, должны быть исключены из этих мер, если в конечной цене таможенная пошлина составляет незначительную долю - не более 5%, или если по их аналогам в РФ реализуются программы импортозамещения, развертывание производства которых намечено на ближайшие один-два года. Кроме того, такие предложения должны сопровождаться обязательным обоснованием источников компенсации выпадающих доходов федерального бюджета.

Минфин РФ

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