Российские авиакомпании пожаловались на резкое подорожание топлива

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет крупнейшие авиакомпании РФ) пожаловалась в Минтранс на резкий рост стоимости топлива в аэропортах, который ожидается в августе-сентябре этого года.

В письме за подписью главы АЭВТ Владимира Тасуна в адрес министра транспорта Евгения Дитриха сообщается, что рост стоимости авиатоплива по итогам проведенных авиаперевозчиками тендеров составил от 18% (Санкт-Петербург) до 62,1% ("Кольцово") к июльскому показателю. В "Домодедово" стоимость топлива по итогам тендера увеличилась на 33,4%, в "Жуковском" - на 36%, во Владивостоке - на 20,4%, в Благовещенске - на 21,1%, в Иркутске - на 28,1%, в Краснодаре - на 48,4%, в Красноярске - на 48,6%.

Такой рост стоимости топлива "практически нивелирует все принимаемые правительством и самими авиакомпаниями меры по преодолению текущего кризиса в авиационной отрасли и созданию условий для поступательного восстановительного роста", пишет Тасун. Это, отмечает он, приведет к повышению цен на билеты.

АЭВТ просит Минтранс совместно с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) "инициировать проверку обоснованности резкого увеличения стоимости авиационного керосина в аэропортах РФ", заключает Тасун.

По данным Росавиации, в июле средняя стоимость авиатоплива в аэропортах страны выросла к июньскому показателю на 0,37%, до 46,165 тыс. руб. (без НДС) за тонну. До этого в последний раз повышение цен в сравнении с предыдущем месяцем фиксировалось в январе 2019 года. В сравнении с началом года июльский показатель уменьшился на 12,96%.