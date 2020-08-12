ФАС объяснила подорожание авиатоплива

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба считает, что авиатопливо в России подорожает из-за нежелания авиакомпаний приобретать авиакеросин на бирже. Вместо этого они предпочитают закупать его на торгах, добавили в ведомстве.

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет крупнейшие авиакомпании России) пожаловалась в Минтранс на резкое подорожание топлива в российских аэропортах в августе-сентябре. В письме главы организации Владимира Тасуна министру транспорта Евгению Дитриху говорится, что в зависимости от аэропорта ожидается подорожание авиакеросина на 18-60%. Тасун предупредил, что это сведет на нет все усилия правительства и авиакомпаний по преодолению кризиса в отрасли и приведет к подорожанию билетов.

Он попросил Минтранс проверить обоснованность роста цен.

В Минтрансе пообещали изучить эту информацию, в том числе данные тендеров о значительном росте цен на авиа-ГСМ в аэропортах Сибири и Дальнего Востока в составе рабочей группы с участием представителей Минэнерго, ФАС, АЭВТ и поставщиков авиатоплива.