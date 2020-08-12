Перед Uber встал вопрос прекращения операций в ее родной Калифорнии

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Uber Technologies Inc, возможно, будет вынуждена прекратить работу сервиса такси в родном для нее штате - Калифорнии - после решения суда о том, что водители такси здесь должны считаться сотрудниками компании, заявил главный исполнительный директор Uber Дара Хосровшахи.

"Трудно представить, что мы сможем быстро изменить нашу модель" в плане изменения роли водителей, сказал Хосровшахи, выступая на MSNBC.

В понедельник суд постановил, что сервисы Uber и конкурирующая Lyft должны классифицировать водителей как своих сотрудников. Иск против сервисов был подан группой прокуроров Калифорнии, которые обвинили Uber и Lyft в нарушении закона штата о независимых подрядчиках. Согласно этому закону, компании, относящиеся к так называемой экономике свободного заработка (gig economy), должны соблюдать определенные условия. Независимые подрядчики, в частности, не могут выполнять работу, входящую в основную деятельность компании.

Uber и Lyft, в свою очередь, утверждают, что являются не транспортными компаниями, а разработчиками платформ для заказа такси.

Суд отложил вступление решения в силу на 10 дней, чтобы у компаний было время обжаловать его.

Uber привлекает к работе в Калифорнии более 200 тыс. водителей, Lyft – 325 тыс.

Акции Uber подешевели на 1,3% на торгах в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 3,5%.