Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:25Заразились
на 04.11В России 1 693 454+19 768В мире 48 090 690+685 295

Избиратели Калифорнии поддержали право Uber и Lyft не нанимать водителей

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Избиратели Калифорнии поддержали стремление сервисов вызова такси Uber Technologies и Lyft освободиться от обязанности переквалифицировать водителей из подрядчиков в сотрудников, пишет The Wall Street Journal. Такая обязанность у них возникла в связи с принятием в штате закона о независимых подрядчиках.

Калифорнийцы также поддержали исключение сервисов доставки еды DoorDash, Postmates и Instacart из-под действия этого закона.

Закон вводит определенные требования к компаниям, относящимся к так называемой экономике свободного заработка (gig economy). В частности, он запретил им нанимать независимых подрядчиков для работы, входящей в основную деятельность компании.

Попавшие под действие закона сервисы собрали около $200 млн на проведение народного голосования в Калифорнии, которое стало самым дорогим в истории штата.

По данным Financial Times после подсчета 99% голосов, за исключение сервисов заказа такси и доставки еды из-под действия закона проголосовали 58% избирателей.

В октябре апелляционный суд Калифорнии подтвердил августовское решение суда Сан-Франциско, который обязал Uber и Lyft переквалифицировать водителей. В Uber и Lyft считают, что не обязаны это делать, поскольку являются не транспортными компаниями, а разработчиками платформ для заказа такси.

В преддверии голосования Uber предупредил, что в случае неудачи компании придется сократить значительное количество водителей и повысить цены. В случае успеха голосования компании обещали предоставить работникам социальные гарантии, включая субсидирование медицинского обслуживания водителей, которые работают более 15 часов в неделю, и страхование от несчастных случаев на рабочем месте.

По данным Morgan Stanley, предложенные меры приведут к росту расходов Uber на 1%, в то время как переквалификация водителей увеличила бы издержки на 5%. Uber привлекает к работе в Калифорнии более 200 000 водителей, Lyft – 325 000.

"После этого голосования водители и курьеры получат то, о чем многие из вас просили: доступ к льготам и гарантиям при сохранении гибкости и независимости", - заявил гендиректор Uber Дара Хосровшахи в письме калифорнийским водителям (цитата по FT).

Акции Uber в среду подскочили в цене на 14,6%, Lyft - на 11,3%.

Uber Lyft США Калифорния Сан-Франциско Дара Хосровшахи DoorDash Postmates

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 48 миллионов

Что случилось этой ночью: четверг, 5 ноября

Выборы в США - 2020

Fox сообщил, что данные по выборам в Неваде не появятся раньше утра четверга

Fox сообщил, что данные по выборам в Неваде не появятся раньше утра четверга
Выборы в США - 2020

В Агентстве по кибербезопасности США не увидели вмешательства в выборы

Выборы в США - 2020

Fox подсчитал, что для победы Байдену осталась Невада

Выборы в США - 2020

Трамп счел предполагаемую победу Байдена в Мичигане результатом вбросов

Эстонский премьер предложил формулировку вопроса референдума по браку

Байден заявил о победе в достаточном количестве штатов на выборах

Выборы в США - 2020

CNN спрогнозировал победу Байдена в колеблющемся Мичигане

CNN спрогнозировал победу Байдена в колеблющемся Мичигане
Выборы в США - 2020

Штаб Трампа обратился в суд за попытки демократов скрыть подсчет голосов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');