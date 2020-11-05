Избиратели Калифорнии поддержали право Uber и Lyft не нанимать водителей

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Избиратели Калифорнии поддержали стремление сервисов вызова такси Uber Technologies и Lyft освободиться от обязанности переквалифицировать водителей из подрядчиков в сотрудников, пишет The Wall Street Journal. Такая обязанность у них возникла в связи с принятием в штате закона о независимых подрядчиках.

Калифорнийцы также поддержали исключение сервисов доставки еды DoorDash, Postmates и Instacart из-под действия этого закона.

Закон вводит определенные требования к компаниям, относящимся к так называемой экономике свободного заработка (gig economy). В частности, он запретил им нанимать независимых подрядчиков для работы, входящей в основную деятельность компании.

Попавшие под действие закона сервисы собрали около $200 млн на проведение народного голосования в Калифорнии, которое стало самым дорогим в истории штата.

По данным Financial Times после подсчета 99% голосов, за исключение сервисов заказа такси и доставки еды из-под действия закона проголосовали 58% избирателей.

В октябре апелляционный суд Калифорнии подтвердил августовское решение суда Сан-Франциско, который обязал Uber и Lyft переквалифицировать водителей. В Uber и Lyft считают, что не обязаны это делать, поскольку являются не транспортными компаниями, а разработчиками платформ для заказа такси.

В преддверии голосования Uber предупредил, что в случае неудачи компании придется сократить значительное количество водителей и повысить цены. В случае успеха голосования компании обещали предоставить работникам социальные гарантии, включая субсидирование медицинского обслуживания водителей, которые работают более 15 часов в неделю, и страхование от несчастных случаев на рабочем месте.

По данным Morgan Stanley, предложенные меры приведут к росту расходов Uber на 1%, в то время как переквалификация водителей увеличила бы издержки на 5%. Uber привлекает к работе в Калифорнии более 200 000 водителей, Lyft – 325 000.

"После этого голосования водители и курьеры получат то, о чем многие из вас просили: доступ к льготам и гарантиям при сохранении гибкости и независимости", - заявил гендиректор Uber Дара Хосровшахи в письме калифорнийским водителям (цитата по FT).

Акции Uber в среду подскочили в цене на 14,6%, Lyft - на 11,3%.