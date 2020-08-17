"ЛУКОЙЛу" заблокировали вхождение в проект в Сенегале

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Австралийская Woodside воспользовалась правом преимущественной покупки 40% доли Cairn Energy PLC в проекте RSSD (Rufisque, Sangomar и Sangomar Deep) на шельфе Республики Сенегал после сообщений о намерении "ЛУКОЙЛа" приобрести эту часть.

Согласно сообщению Cairn Energy, Woodside воспользовалась своим преимущественным правом "на тех же условиях", на которых предполагалась продажа "ЛУКОЙЛУ".

В конце июля "ЛУКОЙЛ" сообщил, что заключил соглашение с Cairn Energy о покупке ее доли за $300 млн. Кроме того, предусматривалась возможная выплата бонуса в адрес Cairn Energy PLC в размере до $100 млн после начала добычи.

Суммарная площадь блоков, входящих в проект, составляет 2 212 кв. км. Блоки расположены на глубоководном шельфе Республики Сенегал в 80 км от берега. Глубина моря в районе блоков составляет 800-2 175 м. В пределах блоков открыто два месторождения: Sangomar и FAN.

По месторождению Sangomar в начале 2020 года принято окончательное инвестиционное решение (FID) и начаты работы по его обустройству. Извлекаемые запасы углеводородов месторождения Sangomar оцениваются около 500 млн б.н.э. Запуск месторождения планируется в 2023 году с проектным уровнем добычи нефти 5 млн тонн в год.

Проект RSSD реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта является Woodside с долей 35%. Другие партнеры – компания FAR (15%) и государственная компания Petrosen (10%).

В случае, если никакие другие стороны проекта не прервут сделку до 26 августа, Woodside приобретет всю 40%-ую долю Cairn Energy в RSSD. Сделка должна быть одобрена правительством Сенегала и акционерами Cairn Energy. Завершение сделки ожидается в четвертом квартале 2020 года.

Cairn Energy является европейской независимой компанией по разведке и разработке нефти и газа со штаб-квартирой в Эдинбурге (Шотландия). Компания работает в Северном море, Западной Африке и Латинской Америке.

Woodside – австралийский производитель природного газа. На долю приходится 6% мировых поставок СПГ.

"ЛУКОЙЛ" развивает проекты в Африке с 1995 года. Основные активы сосредоточены в западной части континента – в Гане, Камеруне, Республике Конго и Нигерии. Алекперов в начале года говорил, что "ЛУКОЙЛ" определил Западную Африку и Мексиканский залив стратегическими регионами. Президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов рассчитывал, что вхождение в проект в Сенегале позволит получить дополнительный опыт работы на морских месторождениях в регионе.