Алекперов спрогнозировал прибыльность "ЛУКОЙЛа", несмотря на COVID-19 и ограничения по добыче

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Президент "ЛУКОЙЛ"а Вагит Алекперов ожидает, что в ближайшие годы компания будет прибыльной, несмотря на те ограничения, которые связаны с добычей нефти по сделке ОПЕК+. Он сказал это журналистам в Перми и напомнил, что компания ограничила добычу нефти на 13%.

Он также отметил, что "ЛУКОЙЛ" стабильно прошел пандемию коронавируса.

"У нас есть опыт преодоления кризисных ситуаций и в 90-е годы, и в 2008, 2009, 2014. И для нас 2020-й год не стал каким-то открытием, поэтому компания закончила первое полугодие с прибылью. Сегодня в третьем квартале мы даже увеличили объемы продаж населению России по отношению к 2019 году", - сказал Алекперов.

В частности, по словам Алекперова, продажи бензина в третьем квартале по отношению к третьему кварталу прошлого года увеличились на 3%.

В конце августа вице-президент "ЛУКОЙЛа" по финансам Павел Жданов сообщал, что в рамках сделки ОПЕК+ с 1 мая 2020 года компания сократила добычу нефти в России примерно на 310 тыс. барр./сут. относительно среднесуточной добычи за первый квартал 2020 года, в июле увеличила добычу нефти в России примерно на 20 тыс. барр./сут, а в начале августа еще примерно на 60 тыс. барр./сут.

По его словам, сейчас "ЛУКОЙЛ" имеет 230 тыс. барр./сут свободных мощностей, то есть, может быстро восстановить добычу в полном объеме и продолжать ее наращивать.

Ранее сообщалось также, что среднесуточная добыча углеводородов группы "ЛУКОЙЛ" без учета проекта Западная Курна-2 в Ираке за шесть месяцев 2020 года составила 2,155 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 8,4% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В I квартале 2020 года чистый убыток "ЛУКОЙЛа" по МСФО составил 46 млрд рублей против прибыли в 149 млрд рублей годом ранее. За I полугодие компания также получила чистый убыток в размере 64,7 млрд рублей по сравнению с чистой прибылью 330,5 млрд рублей в январе-июне 2019 года.