В Германии начали расследование о злоупотреблении против Amazon

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Власти Германии начали расследование в отношении интернет-ритейлера Amazon.com Inc. в связи с подозрениями, что американская компания в период пандемии злоупотребляет своим доминирующим положением, оказывая влияние на сторонних продавцов, использующих ее платформу, сообщает CNBC.

Проверка началась в апреле после того, как Федеральное антимонопольное ведомство (Bundeskartellamt) Германии получило несколько жалоб на Amazon.

Представитель регулятора сказал CNBC, что частная платформа не может быть "ценовым регулятором или ценовой полицией". В ведомстве считают, что Amazon использует "неизвестные механизмы", чтобы влиять на продавцов на платформе.

В компании не ответили на запрос телеканала, однако в марте Amazon отмечал, что завышению цен "нет места" на его платформе. Как отмечает CNBC, Amazon блокировал некоторых ритейлеров, которые в начале пандемии якобы завышали цены на такие товары, как санитайзеры для рук и маски.

Ранее о расследовании сообщила германская газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Глава Bundeskartellamt Андреас Мундт заявил в интервью газете, что регулятор проверяет, оказывал ли Amazon влияние на установление ритейлерами цен на платформе.

Германия является крупнейшим рынком Amazon за пределами США.

Акции Amazon дорожают на 0,7% в ходе предварительных торгов в понедельник.