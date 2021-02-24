Amazon покинет близкий помощник Безоса

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Из Amazon.com уйдет Джефф Блэкберн, близкий помощник основателя компании Джеффа Безоса. Он принял это решение после отпуска, который продолжался с лета 2019 года, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на сообщение Блэкберна для сотрудников.

В рассылке он уточнил, что на пенсию не собирается и скоро расскажет, чем теперь займется.

В компании Блэкберн возглавлял подразделение в сфере развлечений, включающее студии Amazon, сервис Prime Video и музыкальный сервис, а также подразделение по развитию бизнеса, специализирующееся на сделках по слиянию и поглощению, и рекламный бизнес.

Ранее в феврале 2021 года сам Безос заявил, что оставит пост гендиректора Amazon, который занимал 26 лет, но останется исполнительным председателем совета директоров компании. Новым гендиректором ритейлера компании станет нынешний руководитель облачного сервиса Amazon Web Services (AWS) Энди Джесси, который работает в компании с 1997 года.

В октябре 2020 года CEO потребительского бизнеса Amazon Джефф Уилки в октябре сообщил, что уйдет в отставку в до конца марта 2021 года.

Блэкберн и Уилки в определенный момент считались потенциальными преемниками Безоса. Джесси, ставший CEO, приступит к работе в новой должности в третьем квартале.

WSJ сообщала в июле 2019 года, что Блэкберн намерен взять отпуск на весь 2020 год, планируя затем возобновить работу в компании.

Акции Amazon в ходе предварительных торгов в среду дорожают на 0,2%.