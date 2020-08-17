Компания Шамалова-младшего перестроит особняк XIX века на Гоголевском бульваре

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Мосгорнаследие выдало разрешение компании Кирилла Шамалова "Юдога инвестиции" на перестройку под офисы и апартаменты здания Московской удельной конторы XIX века. В департаменте РБК уточнили, что визуально здание на Гоголевском бульваре не изменится, но под ним появится подземная парковка на девять мест.

"Юдога инвестиции", по данным ЕГРЮЛ, полностью принадлежит заместителю предправления и члену совета директоров ПАО "Сибур Холдинг" Кириллу Шамалову - напрямую и через ООО "Ладога Менеджемент", которое управляет активами бизнесмена (он же значится гендиректором и "Юдога инвестиции", и "Ладога Менеджемент"), пишет издание. В "Ладога Менеджмент" от комментариев отказались.

Особняк охраняется как объект культурного наследия регионального значения. Здание стоит на основании каменных сводчатых палат XVII века. В первой трети XIX века имение было продано наследниками дворянского рода Нарышкиных Московскому удельному ведомству, которое в 1797-1917 гг. управляло имуществом императорской семьи. Современный вид здание обрело в 1880-х после масштабной перестройки.

Кирилл Шамалов - сын совладельца банка "Россия" Николая Шамалова. Он контролирует 3,9% холдинга "Сибур".