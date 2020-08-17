Оверчук сменил Орешкина на посту управляющего от РФ в МБРР
Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Управляющим от РФ в структурах Всемирного банка - Международном банке реконструкции и развития (МБРР) и Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций (МАГИ) - назначен вице-премьер Алексей Оверчук.
Максим Орешкин, занимавший эти должности с июля 2017 года, освобожден от них. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 17 августа.
Замминистра финансов РФ Тимур Максимов назначен заместителем управляющего от РФ в этих институтах вместо своего предшественника Сергея Сторчака.
МБРР предоставляет займы, гарантии и консультационные услуги странам со средним уровнем дохода и наиболее кредитоспособным из стран с низким уровнем дохода. Создан в 1944 году, его членами являются 189 стран. МБРР и МАР (фонд для беднейших стран) являются основой Всемирного банка.
МАГИ создано в 1988 году, оказывает содействие прямым иностранным инвестициям в развивающиеся страны через предоставление страхования (гарантий покрытия политических рисков и механизмов повышения кредитного качества) инвесторам и кредиторам. Гарантии МАГИ защищают инвесторов от рисков ограничения перемещения средств, конфискации, военных и гражданских волнений, нарушения условий контракта.