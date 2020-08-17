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Оверчук сменил Орешкина на посту управляющего от РФ в МБРР

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Управляющим от РФ в структурах Всемирного банка - Международном банке реконструкции и развития (МБРР) и Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций (МАГИ) - назначен вице-премьер Алексей Оверчук.

Максим Орешкин, занимавший эти должности с июля 2017 года, освобожден от них. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 17 августа.

Замминистра финансов РФ Тимур Максимов назначен заместителем управляющего от РФ в этих институтах вместо своего предшественника Сергея Сторчака.

МБРР предоставляет займы, гарантии и консультационные услуги странам со средним уровнем дохода и наиболее кредитоспособным из стран с низким уровнем дохода. Создан в 1944 году, его членами являются 189 стран. МБРР и МАР (фонд для беднейших стран) являются основой Всемирного банка.

МАГИ создано в 1988 году, оказывает содействие прямым иностранным инвестициям в развивающиеся страны через предоставление страхования (гарантий покрытия политических рисков и механизмов повышения кредитного качества) инвесторам и кредиторам. Гарантии МАГИ защищают инвесторов от рисков ограничения перемещения средств, конфискации, военных и гражданских волнений, нарушения условий контракта.

МБРР Алексей Оверчук Максим Орешкин

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