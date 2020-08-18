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"СИБУР" начал реализацию проекта Амурского газохимического комплекса

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Компания "СИБУР" начала реализацию проекта Амурского газохимического комплекса (АГХК), одного из крупнейших в мире заводов по производству базовых полимеров.

Во вторник на строительной площадке в Амурской области была забита первая тестовая свая в основание АГХК. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по видеосвязи дал старт реализации проекта, сообщает корреспондент "Интерфакса", присутствующий на церемонии.

"Это один их крупнейших инвестиционных проектов в стране, и он имеет стратегическое значение для газовой отрасли и всей страны. За очень короткий срок в Амурской области появится новый завод-гигант с самым современным производством, на основе современных информационно-коммуникационных технологий. Запуск этих технологий - мощные инвестиции в будущее. В Амурской области мы создаем точку роста, даем импульс к развитию всей экономики региона. Уверен, что здесь будут созданы тысячи высокотехнологичных рабочих мест, транспортная и социальная инфраструктура. Это изменит к лучшему не только экономические показатели, а сделает жизнь людей более комфортной здесь в этом прекрасном крае", - сказал Мишустин.

Проект АГХК предполагает строительство комплекса по производству базовых полимеров общей мощностью 2,7 млн т в год - 2,3 млн тонн полиэтилена и 400 тыс. тонн полипропилена. При этом в состав основного оборудования войдет самая крупная в мире установка пиролиза - первого этапа переработки входящего сырья.

Строительство комплекса будет синхронизировано с постепенным выходом на полную мощность Амурского ГПЗ компании "Газпром", поставки этана и сжиженного углеводородного газа с которого должны обеспечить АГХК сырьем для дальнейшей переработки в продукты высокого передела.

Ориентировочные сроки завершения строительства и пусконаладочных работ - 2024-2025 гг. Предполагается, что партнером "СИБУРа" в проекте выступит китайская госкорпорация Sinopec.

В "СИБУРе" сообщили, что на строительной площадке АГХК уже выполнена основная часть подготовительных работ. Подписаны и выполняются контракты на рабочее проектирование и комплектную поставку оборудования и материалов по основным технологическим установкам будущего комплекса. Технологическими партнерами СИБУРа выступают консорциум Linde и НИПИГАЗа (установки пиролиза), Univation Technologies и Chevron Phillips (полимеризация этилена) и LBL (полимеризация пропилена). НИПИГАЗ будет осуществлять управление проектированием, поставками и строительством объектов общезаводского хозяйства.

"На участках, не предполагающих закупку уникального лицензируемого оборудования иностранного производства, проект предполагает его локализацию до 80%, что может стать беспрецедентно высоким уровнем для крупнотоннажных газохимических проектов в России. А в части номенклатуры, в том числе металлоконструкций, строительных материалов, лабораторного и телемеханического оборудования, целевой уровень локализации - 100%", - отметили в "СИБУРе".

СИБУР Амурский газохимический комплекс АГХК

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