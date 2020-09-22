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Продлен арест фигурантам дела о беспорядках на Амурском ГПЗ

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Благовещенский городской суд продлил на месяц и 24 дня арест предполагаемым активным участникам беспорядков на территории Амурского газоперерабатывающего завода, сообщил представитель суда Александр Воронин.

По этому делу арестованы 26 рабочих, им вменяют участие в массовых беспорядках. Продлить им арест просило следствие.

Суд учел, что они не имеют постоянного места жительства в России и поэтому могут скрыться от следствия. Также суд согласился с доводами следствия о том, что обвиняемые могут оказать давление на свидетелей.

13 июля в вахтовом городке Renaissance Heavy Industries, подрядчика строительства Амурского ГПЗ, около 300 рабочих-иностранцев устроили погром в бытовых и административных помещениях этой компании и сторонних организаций, требуя доплатить им долги по зарплате. Чтобы их успокоить, потребовался ОМОН и Росгвардия.

Прокурорская проверка выявила, что работодатель два раза удерживал из их месячной зарплаты по 6000 рублей на расходы по оплате патентов на трудовую деятельность. Всего у более чем 1000 человек вычли в общей сложности 14,4 млн рублей. Работодатель затем планировал возместить эти удержания.

По факту погромов возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.212 УК (Участие в массовых беспорядках) и по ч.2 ст.213 УК (Хулиганство). Предполагаемые активные участники беспорядков были арестованы 20 июля.

После этого власти Узбекистана принимали меры по урегулированию конфликта. Министерство занятости страны в августе сообщило, что Renaissance Heavy Industries намерена нанять на свои российские стройки 4200 мигрантов из Узбекистана. Вице-премьер - министр инвестиций Узбекистана Сардор Умурзаков летал в Москву, чтобы договориться с руководством группы "СИБУР" и холдингом НИПИГАЗ (входит в группу) о создании отборочного механизма для трудоустройства узбекских граждан.

Инвестором и заказчиком проекта строительства Амурского ГПЗ является ООО "Газпром переработка Благовещенск". Управление строительством осуществляет АО "НИПИГАЗ". На стройке занято около 30 тыс. человек.

НИПИГАЗ Амурский ГПЗ СИБУР Узбекистан СКР Благовещенский суд

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