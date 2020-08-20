Подрядчик из "большой тройки" "СтройТрансНефтеГаз" сменил владельца

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Третий по размеру оборота подрядчик в нефтегазовой отрасли - "СтройТрансНефтеГаз" (СТНГ), половиной которого владел бизнесмен Геннадий Тимченко, поменял собственника.

Как сообщил "Интерфаксу" представитель Глеба Франка, который является зятем Тимченко, Сергей Извольский, Франк вышел из совета директоров СТНГ. По его словам, новый собственник сменил совет директоров.

Извольский отметил, что Франк не продавал доли в "СТНГ". Представитель не комментирует, чьи интересы Франк представлял в совете директоров СТНГ.

Слухи о продаже СТНГ, основные заказы которого связаны с компаниями "Газпрома", в частности, газопроводом "Сила Сибири", ходят на рынке больше года на фоне покупки компанией "Газпрома" других мега-подрядчиков – "Стройгазконсалтинга" и "Стройгазмонтажа".

Франк вошел в совет директоров СТНГ (ранее ЗАО "Стройтрансгаз") в марте 2014 года, после покупки Геннадием Тимченко доли у основателя СТНГ Майкла Рэя. Франк какое-то время занимал пост председателя совета директоров СТНГ.

Ранее стало известно, что глава "СИБУРа", где Тимченко владеет 17%, Дмитрий Конов также вышел из совета директоров СТНГ, где состоял также с 2014 года и какое-то время был председателем.

"СтройТрансНефтеГаз" по итогам 2019 года занимал третье место по размеру выручки среди российских подрядчиков по строительству объектов нефтегазовой отрасли с показателем 164,179 млрд рублей.

Таинственная покупка у таинственных акционеров

Основными акционерами СТНГ на конец прошлого года были ООО "Волга Груп" (31,5%), непубличное АО "РКВ Инвест" (18,5%), а также два ЗПИФ ООО "УК "Меркури Кэпитал Траст": ЗПИФ комбинированный "Универсальные инвестиции" (45%) и ЗПИФ комбинированный "Веркон" (5%).

Официально в "Волга Груп", управляющей активами Тимченко, не комментируют возможный факт продажи компании и любые вопросы, связанные с СТНГ, в частности, кто представляет интересы Тимченко и его семьи в совете директоров компании.

В 2017 году Тимченко говорил журналистам, что "минимум половина", но не контроль в СТНГ, принадлежит ему вместе с его семьей.

25 июля 2020 года было принято решение о ликвидации "РКВ Инвест".

На конец 2019 года членами совета директоров СТНГ были Конов (председатель), Владимир Карташян, Наталия Коноваленко, Алексей Митюшов, Евгений Орлов, а также Глеб Франк.

Коваленко и Митюшов являются действующими членами совета директоров "Газпром газорапределение", входящего в группу "Газпром". Митюшов также входит в совет директоров "Газпром газэнергосеть" и ряд других районных газораспределительных организаций "Газпрома".

Коваленко, Карташян и Митюшов являются совладельцами АО "Банк Финсервис". Коваленко и Митюшов также входят или входили в ряд газораспределительных организаций "Газпром межрегионгаза".

Орлов возглавляет ООО "Роквелл Капитал", бенефициаром которого является Глеб Франк.

В декабре 2019 года совет директоров СТНГ рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев в размере 5,78 млрд рублей, в то время как прибыль за весь 2019 год составила 5,6 млрд рублей. А в марте 2020 года общее собрание акционеров решило выплатить нераспределенную прибыль прошлых лет путем выплаты дивидендов в размере 9,72 млрд рублей, говорится в материалах компании. На конец 2019 года нераспределенная прибыль компании составляла 10,16 млрд рублей.

СТНГ начал выплачивать существенные дивиденды в 2012 году – 5,3 млрд рублей, в 2013 году выплат не было, но это с лихвой окупилось в 2014 году – 30 млрд рублей. В 2015 году было выплачено 17,4 млрд рублей, в 2016 году и 2017 году – по 4 млрд рублей.

В 2013 году А.Рэй продал 50% ЗАО "Аргус Пайплайн" (теперь СТНГ) Группе "Стройтрансгаз", входящей в строительный холдинг Тимченко и его партнеров. Сумма сделки не раскрывалась. Тимченко говорил, что в рамках сделки компания вкладывает в ЗАО "Аргус Пайплайн" оборудование, машины, технику и т.д.

В 2014 году А.Рэй оставил пост генерального директора ЗАО "СТНГ", что могло косвенно свидетельствовать о продаже им оставшейся доли, однако владельцы еще 50% "СТНГ" были не известны. Источники на рынке сообщали "Интерфаксу", что другой половиной СТНГ владеют бывшие топ-менеджеры "Газпрома".

Согласно биографии, размещенной на сайте "Салаватнефтехимремстроя", главой совета директоров которого является Матюшов, в 1999-2001 годах он был старшим мастером кузнечно-прессового цеха АО "Электросила", с 2003-2007 годах возглавлял "Межрегионтеплоэнерго", в 2007-2012 годах был гендиректором "Газпром энерго", в 2008-2011 годах - гендиректором ОАО "ОГК-6", в 2010-2012 годах - гендиректором "ОГК-2".

Наталия Коноваленко в настоящее время является замгендиректора по экономике и финансам "Русхимальянса", который возглавляет Кирилл Селезнев. Ранее Селезнев руководил департаментом маркетинга газа "Газпрома" и ООО "Газпром межрегионгаз" – владельцем "Газпром газораспределение".

Владимир Карташян с момента создания по апрель 2013 года возглавлял ЗАО "Газпром СтройТЭК Салават", в ноябре 2012 года назначен советником генерального директора ЗАО "Стройтрансгаз" (бывшее название СТНГ), с января 2014 года был замгендиректора СТНГ, который возглавил через два месяца.