Генпрокуратура усмотрела в кейсе Митюшова иностранный контроль за стратпредприятиями

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура России выявила факты незаконного контроля над стратегическими предприятиями страны со стороны нерезидента Российской Федерации Алексея Митюшова, говорится в иске надзорного ведомства, поступившем в Арбитражный суд Башкирии.

24 января Генпрокуратура подала иск к Митюшову о применении последствий недействительности ничтожных сделок и взыскании в доход РФ акций и долей промышленных предприятий Башкирии.

"Названным промыслом ("противоправная деятельность (...) по незаконному установлению контроля над стратегическими предприятиями" - ИФ) Митюшов А.А. решил заниматься, когда в период - 2007 по 2012 годы находился в должности директора ООО "Газпром энерго" и входил в состав коллегиальных органов управления дочерних предприятий ПАО "Газпром". Эти должности он использовал для получения информации о корпоративной, финансовой - хозяйственной деятельности ПАО "Газпром", а также о его технологических потребностях в сфере нефтехимической и газовой промышленности", - говорится в документе.

По мнению ведомства, фигурант дела, имея доступ к конфиденциальной информации газового холдинга, знал, что на территории Башкирии "функционирует группа предприятий, занимающаяся обслуживанием деятельности одного из крупнейших предприятий химической отрасли Республики Башкортостан ООО "Газпром нефтехим Салават"" (ГНС), которое имеет лицензии на размещение, сооружение, эксплуатацию и вывод из эксплуатации ядерных установок, хранение ядерных материалов, радиоактивных веществ, а значит, является стратегическим для обеспечения обороны страны и безопасности государства. В группу вошли AO "Салаватнефтемаш", АО "Салаватнефтехимремстрой", ООО "Нефтехимремстрой", ООО "Техцентр", ООО "Ремонтно-механический завод", ОАО "Подземнефтегаз", ООО "Салаватский катализаторный завод", ООО "РемЭнергоМонтаж".

"Эти общества создавались в целях выполнения задач и для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават", входящего в структуру ПАО "Газпром", в том числе путем преобразования цехов названного общества в новые юридические лица с передачей им материальной базы предприятия. В силу высокой ликвидности и доходности названных активов Митюшов А.А. принял решение об установлении контроля над данными предприятиями", - отмечается в иске.

При этом он осознавал, что "не вправе совершать сделки по приобретению обществ, поскольку является гражданином Литовской Республики и имеет вид на жительство в Королевстве Испания". Кроме того, в отношении него с 2022 года расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой лиц) по фактам хищения денежных средств "Газпром нефтехим Салават". Однако от правосудия он скрылся, и в феврале 2023 года объявлен в международный розыск.

По данным Генпрокуратуры, в своей схеме Митюшов использовал подконтрольные ему российские общества, не уведомляя о сделках уполномоченные органы госвласти. Таким образом, он вторгся в экономическое пространство России, "пренебрег ее правопорядком и монополизировал стратегические предприятия", став их бенефициарным владельцем.

В 2020 году злоумышленник ввел в преступную схему закрытый паевый инвестиционный фонд комбинированный "Универсальные инвестиции" (ЗПИФ "Универсальные инвестиции"). Его капитал в настоящее время оценивается в 14,2 млрд рублей, сформирован за счет предприятий, приобретенных Митюшовым на доходы от участия в дочерних предприятиях "Газпрома".

Речь идет, в частности, о "Салаватнефтемаше", одном из ведущих российских производителей оборудования для предприятий нефтегазоперерабатывающей и других отраслей промышленности, которые связаны с обращением токсичных, взрывоопасных и огнеопасных веществ. В 2019 году подконтрольный Митюшову "Корпоративный центр" и ООО "Управляющая компания "Меркури Кэпитал Траст" (доверительный управляющий ЗПИФ "Универсальные инвестиции"), заключили договор купли-продажи 100% акций "Салаватнефтемаша". Право собственности на ценные бумаги, в обход Федеральной антимонопольной службы и соответствующей правительственной комиссии, перешло инвестиционному фонду.

Контроль над "Салаватским катализаторным заводом" (один из крупнейших в стране производителей катализаторов и адсорбентов на основе диоксида кремния, осуществляет производство и поставку силикагеля-индикаторного) установлен "Корпоративным центром" через незаконную сделку в 2015 году.

Митюшов также стал контролирующим лицом для стратегических "Салаватнефтехимремстрой", "Нефтехимремстрой", "Техцентр", "Ремонтно-механический завод", "Подземнефтегаз", "РемЭнергоМонтаж".

"Подконтрольность иностранному лицу указанных предприятий, обслуживающих крупнейший нефтехимический комплекс России ООО "Газпром нефтехим Салават", создает угрозу безопасности российского государства, поскольку проживая на территории иностранных государств и находясь под юрисдикцией их органов власти Митюшов А.А. может причинить непоправимый вред имущественному комплексу предприятий либо привести к остановке их производственной деятельности, обеспечить передачу конфиденциальной и иной значимой информации иностранным спецслужбам",- подчеркивается в иске.

"Газпром нефтехим Салават" осуществляет полный цикл переработки углеводородного сырья, производит бензины, дизельное топливо, керосин, другие нефтепродукты, сжиженные газы, бутиловые спирты, пластификаторы, полиэтилен, полистирол, аммиак, карбамид. В структуру компании входят нефтеперерабатывающий и газохимический заводы, завод "Мономер". ООО "Газпром переработка" (специализированная дочерняя компания "Газпрома") владеет более 99,99% ГНС. Единым исполнительным органом нефтеперерабатывающего комплекса ГНС является дочерняя компания АО "РусГазДобыча" - "РГД переработка Салават".