Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33Заразились
на 24.08В России 961 493+4 744В мире 23 420 418+216 886

Древесина подорожала до рекорда на волне ремонта и строительства в США

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Цены на древесину подскочили до рекордного уровня в связи с возросшим спросом в условиях пандемии коронавируса, спровоцировавшей волну реновации жилья в США.

С начала 2020 года фьючерсы на древесину в Чикаго подорожали на 104%, до $828 за 1 тыс. досочных футов (ДФ, от англ. board foot - мера объема параллелепипеда со сторонами 1 фут на 1 фут на 1 дюйм, 1 тыс. ДФ составляет 2,36 кубометра).

Цена древесины превысила предыдущий рекорд в $651 за 1 тыс. ДФ, зафиксированный в 2018 году, в начале августа на фоне проблем с поставками из Канады из-за сложных погодных условий. За минувшую неделю фьючерсы подорожали на 13%.

"Это самое резкое, самое быстрое и чрезмерное ралли в истории", - отметил брокер StoneX Робин Кросс.

В самом начале пандемии лесозаготовительные предприятия сократили производство, опасаясь падения спроса на древесину в связи с карантинными мерами в США. По словам Кросса, это был "неверный ход". Запасы древесины, которые уже были небольшими, учитывая существенный спрос на строительство нового жилья в США до начала пандемии, резко упали на фоне еще больше возросшего спроса.

"Многие люди, вынужденные оставаться дома, решили сделать какой-то ремонт - от починки крыши до обновления комнат", - отмечает Крис МакАйвер, вице-президент по продажам West Fraser, крупнейшего в Северной Америке производителя древесины.

Кроме того, эксперты отмечают рост спроса на загородное жилье среди городских жителей в условиях пандемии, который поддержал строительство новых домов.

Рынок древесины нельзя назвать по-настоящему глобальным, поскольку объемы торгов в Чикаго являются незначительными, несмотря на то, что это один из самых активно используемых видов сырья в мире, пишет газета Financial Times. Тем не менее, европейские и российские производители древесины отправляют лес в Северную Америку, пользуясь взлетевшими ценами, в то время как канадские компании наращивают поставки в США вместо традиционной для них Азии.

США

Новости

"Рольф" через суд потребовал у ФНС материалы проверки, связанной с уголовным делом

Китай в июне сократил импорт газа по трубе до трехлетнего минимума

"Единая Россия" предложила возложить на "Газпром" траты на газификацию

Минприроды добилось решения о признании Куштау памятником природы

Минприроды добилось решения о признании Куштау памятником природы

Трамп допустил полный разрыв экономического сотрудничества с Китаем

Сети отелей Accor и IHG задумались о слиянии

Сети отелей Accor и IHG задумались о слиянии

Viber задумался о прекращении инвестирования в экономику Белоруссии

Турция открыла в Черном море крупнейшее для себя газовое месторождение

Турция открыла в Черном море крупнейшее для себя газовое месторождение

Башмет утратил первенство по доходам среди деятелей культуры

Глава Башкирии допустил, что присвоит Куштау охранный статус

Глава Башкирии допустил, что присвоит Куштау охранный статус
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');