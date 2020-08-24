Древесина подорожала до рекорда на волне ремонта и строительства в США

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Цены на древесину подскочили до рекордного уровня в связи с возросшим спросом в условиях пандемии коронавируса, спровоцировавшей волну реновации жилья в США.

С начала 2020 года фьючерсы на древесину в Чикаго подорожали на 104%, до $828 за 1 тыс. досочных футов (ДФ, от англ. board foot - мера объема параллелепипеда со сторонами 1 фут на 1 фут на 1 дюйм, 1 тыс. ДФ составляет 2,36 кубометра).

Цена древесины превысила предыдущий рекорд в $651 за 1 тыс. ДФ, зафиксированный в 2018 году, в начале августа на фоне проблем с поставками из Канады из-за сложных погодных условий. За минувшую неделю фьючерсы подорожали на 13%.

"Это самое резкое, самое быстрое и чрезмерное ралли в истории", - отметил брокер StoneX Робин Кросс.

В самом начале пандемии лесозаготовительные предприятия сократили производство, опасаясь падения спроса на древесину в связи с карантинными мерами в США. По словам Кросса, это был "неверный ход". Запасы древесины, которые уже были небольшими, учитывая существенный спрос на строительство нового жилья в США до начала пандемии, резко упали на фоне еще больше возросшего спроса.

"Многие люди, вынужденные оставаться дома, решили сделать какой-то ремонт - от починки крыши до обновления комнат", - отмечает Крис МакАйвер, вице-президент по продажам West Fraser, крупнейшего в Северной Америке производителя древесины.

Кроме того, эксперты отмечают рост спроса на загородное жилье среди городских жителей в условиях пандемии, который поддержал строительство новых домов.

Рынок древесины нельзя назвать по-настоящему глобальным, поскольку объемы торгов в Чикаго являются незначительными, несмотря на то, что это один из самых активно используемых видов сырья в мире, пишет газета Financial Times. Тем не менее, европейские и российские производители древесины отправляют лес в Северную Америку, пользуясь взлетевшими ценами, в то время как канадские компании наращивают поставки в США вместо традиционной для них Азии.